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Исследование: лидером по спонтанным поездкам россиян стала Турция - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Исследование: лидером по спонтанным поездкам россиян стала Турция
Исследование: лидером по спонтанным поездкам россиян стала Турция - 01.10.2024, ПРАЙМ
Исследование: лидером по спонтанным поездкам россиян стала Турция
Россияне чаще всего в сентябре совершали спонтанные поездки, бронируя отели максимум за два дня до заселения, за рубеж в турецкие города Измир и Анталью,... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T05:41+0300
2024-10-01T05:44+0300
турция
туристы
российские туристы
туризм в турции
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне чаще всего в сентябре совершали спонтанные поездки, бронируя отели максимум за два дня до заселения, за рубеж в турецкие города Измир и Анталью, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. "Лидером среди зарубежных городов, куда россияне совершали спонтанные поездки, стал Измир: 88,2% отельных бронирований там оформляют максимум за пару дней до заселения. Вторую строчку рейтинга заняла Анталья с долей 60,4%, а третью - Бишкек (53,1%)", - говорится в исследовании. В сервисе также отметили, что каждый второй отель в Тбилиси, Астане, Убуде и Алмате был забронирован в последний момент. Немногим менее востребованными для спонтанных путешествий оказались гостиницы Пхукета (46,9%), Батуми (45,5%) и Минска (44,3%), сообщили аналитики. В исследовании говорится, что среди внутрироссийских направлений чаще всего за день-два до поездки бронировали отели в Орле (81%). За ним следует Новороссийск, где 71,4% туристов выбирали гостиницы накануне заезда, а на третьем месте - Воронеж с показателем в 69,8%. Другими популярными городами России, где отели бронируют накануне путешествия, стали Оренбург (66,8%), Тольятти (65,6%), Ростов-на-Дону (64,9%), Саратов (63,7%), Дербент (60,5%), Ставрополь (58,2%) и Владикавказ (55,4%), сообщили аналитики.
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турция, туристы, российские туристы, туризм в турции
ТУРЦИЯ, туристы, российские туристы, туризм в Турции
05:41 01.10.2024 (обновлено: 05:44 01.10.2024)
 
Исследование: лидером по спонтанным поездкам россиян стала Турция

OneTwoTrip: россияне чаще всего в сентябре совершали спонтанные поездки в Турцию

© РИА Новости . Онур Озовали | Перейти в медиабанкТурция
Турция - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Онур Озовали
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне чаще всего в сентябре совершали спонтанные поездки, бронируя отели максимум за два дня до заселения, за рубеж в турецкие города Измир и Анталью, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных.
"Лидером среди зарубежных городов, куда россияне совершали спонтанные поездки, стал Измир: 88,2% отельных бронирований там оформляют максимум за пару дней до заселения. Вторую строчку рейтинга заняла Анталья с долей 60,4%, а третью - Бишкек (53,1%)", - говорится в исследовании.
В сервисе также отметили, что каждый второй отель в Тбилиси, Астане, Убуде и Алмате был забронирован в последний момент. Немногим менее востребованными для спонтанных путешествий оказались гостиницы Пхукета (46,9%), Батуми (45,5%) и Минска (44,3%), сообщили аналитики.
В исследовании говорится, что среди внутрироссийских направлений чаще всего за день-два до поездки бронировали отели в Орле (81%). За ним следует Новороссийск, где 71,4% туристов выбирали гостиницы накануне заезда, а на третьем месте - Воронеж с показателем в 69,8%.
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Исследование: экскурсии на Камчатке стали самыми дорогими в РФ в 2024 году
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Другими популярными городами России, где отели бронируют накануне путешествия, стали Оренбург (66,8%), Тольятти (65,6%), Ростов-на-Дону (64,9%), Саратов (63,7%), Дербент (60,5%), Ставрополь (58,2%) и Владикавказ (55,4%), сообщили аналитики.
 
ТУРЦИЯтуристыроссийские туристытуризм в Турции
 
 
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