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Бомба Трампа: как карательные тарифы и санкции добьют Америку

Бомба Трампа: как карательные тарифы и санкции добьют Америку - 01.10.2024, ПРАЙМ

Бомба Трампа: как карательные тарифы и санкции добьют Америку

Идея экс-президента США Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, вряд ли возымеет ожидаемый эффект... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T02:02+0300

2024-10-01T02:02+0300

2024-10-01T02:02+0300

эксклюзив

дональд трамп

доллар

тарифы

санкции против рф

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Идея экс-президента США Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, вряд ли возымеет ожидаемый эффект. Зато желающих уйти от американского "большого брата" станет еще больше, рассказала агентству "Прайм" эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.По ее мнению, Трамп считает, что выгоднее получать допдоходы от пошлин в долларах, сохраняя рычаги давления на тех, кто пожелает проявить самостоятельность. Ясно, что США не хотят лишаться накопленных за десятилетия преимуществ Бреттон-Вудской и Ямайской системы. Если ему удастся вернуться в президентское кресло, стоит ждать очередных ужесточений. Он считает, что санкции убивают доллар, но верит в тарифные инструменты.Однако далеко не факт, что замена санкций на тарифы будет эффективна. И уж точно обе эти меры вынудят остальные страны искать альтернативные пути поставок товаров и услуг. Будут созданы новые торговые альянсы, получит импульс развитие производства. Уже появляются альтернативные каналы международных расчетов, а Китай и его юань все активнее внедряются в цепочки поставок.Все это уже привело к трансформации мировой финансовой архитектуры. Для США это чревато серьезными проблемами. Госдолг страны достиг невиданных 35 триллионов долларов, растет дефицит бюджета и платежного баланса. Вкупе с прочими внутренними факторами налицо почва для подрыва доверия к доллару США.А это означает подрыв основ кредитоспособности страны. Главная валюта мира уже давно лишилась рейтинга ААА, а окончательное разочарование отбросит ее еще ниже. Чем тогда США будут расплачиваться по долгам и ждать ли нового великого дефолта – остается открытым, заключила Бондаренко.

https://1prime.ru/20240930/dollar-851865475.html

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эксклюзив, дональд трамп, доллар, тарифы, санкции против рф