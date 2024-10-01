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В Москве 14 октября впервые пройдет Форум Mining.ru

В Москве 14 октября впервые пройдет Форум Mining.ru - 01.10.2024, ПРАЙМ

В Москве 14 октября впервые пройдет Форум Mining.ru

В Москве 14 октября, в зале "Академия" (Ленинградский проспект 36, стр. 29) по инициативе Ассоциации промышленного майнинга пройдет главное событие отрасли –... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T11:45+0300

2024-10-01T11:45+0300

2024-10-01T11:45+0300

пресс-релизы

майнинг

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В Москве 14 октября, в зале "Академия" (Ленинградский проспект 36, стр. 29) по инициативе Ассоциации промышленного майнинга пройдет главное событие отрасли – Форум Mining.ru. Мероприятие проводится в целях содействия развитию промышленного майнинга, цифровой экономики и становлению технологического и экономического суверенитета России.В качестве спикеров на форуме примут участие представители государства федерального и регионального уровня, в частности представители Госдумы и профильных ведомств, а также топ-менеджеры частных и государственных корпораций, организаций сотрудничества и развития, отрасли майнинга, финансов и ИИ. В рамках дискуссии они обсудят текущее законодательство и конкретные работающие кейсы. В целом событие объединит более 800 участников, а трансляцию пленарных сессий, которая пройдет на сайте РБК, в прямом эфире увидит более 100 тыс. зрителей."Наше мероприятие станет ключевым деловым событием отрасли промышленного майнинга и системной площадкой для обсуждения ключевых вопросов отрасли, обмена лучшими практиками и компетенциями для развития отрасли. Осенний форум является презентационным, камерным событием для представителей отрасли и ее друзей, а весной 2025 года форум пройдет в формате крупнейшего события отрасли промышленного майнинга с широкой аудиторией и объемной экспозицией нашего сектора, где мы планируем собрать уже более широкую аудиторию", – отметил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.В рамках тематической карты форума будут проведены две Пленарные сессии:• "Промышленный майнинг - отрасль в эпоху регулирования"• "Майнинг и перспективы развития отрасли в России"А также две тематических сессии:• "ИИ и инфраструктура будущего"• "Финансы будущего: продукты на основе цифровых активов"8 августа 2024 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон о майнинге. Это событие интегрировало давно существующую и динамично развивающуюся отрасль промышленного майнинга в экономику России. 5 сентября 2024 г. в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума Президент дал высокую оценку отрасли, подчеркнув, что Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Майнинг как отрасль испытывает растущий интерес во всем мире, а в России на нее возложены особые ожидания – занять первое место в мире.На сегодняшний день в Ассоциацию промышленного майнинга входят 14 компаний: ООО "УК "Битривер", ООО "Интелион Майн", ООО "ПРОММАЙНЕР", ООО "СИБСТРОЙКАПИТАЛ", ООО "Райт Групп", ООО "ГЕКСАКОН", ООО "СТЕЛЛА", АО "ЛК "АЙТИ ФИНАНС" ООО "БИТ +", ООО "Кузбасс майнинг", ООО "Технологии распределенного реестра", ООО "КИСТОУН ЛОДЖИСТИКС", ООО "Системы безопасности бизнеса", ООО "Стройсервис Плюс". В общей сложности члены Ассоциации промышленного майнинга располагают 25 дата-центрами в 15 регионах России.К промышленному майнингу относятся операторы дата-центров с мощностью свыше 5 МВт, которые потребляют и оплачивают электроэнергию по тарифу для бизнеса и осуществляют ввоз и эксплуатацию майнингового оборудования на территории России, в соответствии с требованиями закона. На сегодняшний день совокупная потребляемая мощность российского промышленного майнинга превышает 2 ГВт. С учетом потенциала для роста промышленный майнинг достигнет 5 ГВт в ближайшие два года при сбалансированном регулировании отрасли. За прошлый год отечественные майнеры добыли 54 тыс. биткоинов, внеся свой вклад в формирование экономического суверенитета России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы, майнинг