https://1prime.ru/20241001/prognoz-851890575.html
В "ВТБ" дали прогноз по ключевой ставке ЦБ и инфляции на конец 2025 года
В "ВТБ" дали прогноз по ключевой ставке ЦБ и инфляции на конец 2025 года - 01.10.2024, ПРАЙМ
В "ВТБ" дали прогноз по ключевой ставке ЦБ и инфляции на конец 2025 года
Компании "ВТБ Мои инвестиции" ожидает на конец года ключевой ставки Центробанка на уровне 21% годовых (сейчас 19%) при инфляции около 7,7%, и роста ВВП на 3,6%, | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T14:25+0300
2024-10-01T14:25+0300
2024-10-01T14:25+0300
втб
инфляция
ставка банка россии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компании "ВТБ Мои инвестиции" ожидает на конец года ключевой ставки Центробанка на уровне 21% годовых (сейчас 19%) при инфляции около 7,7%, и роста ВВП на 3,6%, как и годом ранее, следует из инвестиционной стратегии компании и комментарии её инвестстратега. "Основные макроэкономические показатели в стратегии: ключевая ставка – 21% годовых на конец 2024 года, инфляция - около 7,7% в годовом исчислении, рост ВВП - на 3,6% за 2024 год", - говорится в сообщении. ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре. По данным Росстата, с начала года индекс потребительских цен в стране вырос на 5,52%. По прогнозу кабмина, ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года составит 3,9%. В августе Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. В прошлом году российская экономика выросла на 3,6%. Инфляционное давление в экономике и вызванная этим жесткая монетарная политика ЦБ РФ диктуют свои правила выбора активов для инвестирования, ключевое из них – широкая диверсификация, считают эксперты компании. Фонды денежного рынка и качественные облигации с плавающим купонным доходом закрепились в портфелях инвесторов и будут наиболее привлекательны не только в этом квартале, но и минимум несколько месяцев следующего года, считает инвестиционный стратег Алексей Корнилов. В частности, это приводит к росту доходности по ОФЗ-флоутерам – "в них можно пережидать "монетарную зиму". Кроме того, выше 23-24% поднялась доходность по корпоративным одно- и двухлетним облигациям компаний кредитной группы А, отмечает он.
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втб, инфляция, ставка банка россии
ВТБ, инфляция, ставка Банка России
В "ВТБ" дали прогноз по ключевой ставке ЦБ и инфляции на конец 2025 года
Эксперт ожидает на конец года повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21% и инфляции в 7,7%
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компании "ВТБ Мои инвестиции" ожидает на конец года ключевой ставки Центробанка на уровне 21% годовых (сейчас 19%) при инфляции около 7,7%, и роста ВВП на 3,6%, как и годом ранее, следует из инвестиционной стратегии компании и комментарии её инвестстратега.
"Основные макроэкономические показатели в стратегии: ключевая ставка – 21% годовых на конец 2024 года, инфляция - около 7,7% в годовом исчислении, рост ВВП - на 3,6% за 2024 год", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре. По данным Росстата, с начала года индекс потребительских цен в стране вырос на 5,52%. По прогнозу кабмина, ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года составит 3,9%. В августе Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. В прошлом году российская экономика выросла на 3,6%.
Инфляционное давление в экономике и вызванная этим жесткая монетарная политика ЦБ РФ диктуют свои правила выбора активов для инвестирования, ключевое из них – широкая диверсификация, считают эксперты компании.
ВТБ ввел новую функцию для самозанятых
Фонды денежного рынка и качественные облигации с плавающим купонным доходом закрепились в портфелях инвесторов и будут наиболее привлекательны не только в этом квартале, но и минимум несколько месяцев следующего года, считает инвестиционный стратег Алексей Корнилов.
В частности, это приводит к росту доходности по ОФЗ-флоутерам – "в них можно пережидать "монетарную зиму". Кроме того, выше 23-24% поднялась доходность по корпоративным одно- и двухлетним облигациям компаний кредитной группы А, отмечает он.