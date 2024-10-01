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Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США
Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США - 01.10.2024, ПРАЙМ
Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США
Москва ожидает долгое противостояние с Вашингтоном, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T12:30+0300
2024-10-01T12:30+0300
2024-10-01T12:30+0300
политика
сергей рябков
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает долгое противостояние с Вашингтоном, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Обменялись мнениями относительно того, каковы перспективы улучшения наших отношений, в том числе, в свете предстоящих в ноябре выборов в США. Иллюзий особых питать не следует", - подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в условиях сложившегося в Штатах двухпартийного антироссийского консенсуса Москве следует быть готовой к длительному противостоянию с этой страной.Рябков добавил, что российская сторона продолжает посылать США "предупредительные сигналы".
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сергей рябков, россия, сша
Политика, Сергей Рябков, РОССИЯ, США
Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США
Рябков: Россия готовится к долгому противостоянию с США
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает долгое противостояние с Вашингтоном, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Обменялись мнениями относительно того, каковы перспективы улучшения наших отношений, в том числе, в свете предстоящих в ноябре выборов в США. Иллюзий особых питать не следует", - подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в условиях сложившегося в Штатах двухпартийного антироссийского консенсуса Москве следует быть готовой к длительному противостоянию с этой страной.
Рябков добавил, что российская сторона продолжает посылать США "предупредительные сигналы".
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