https://1prime.ru/20241001/protivostoyanie-851887248.html

Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США

Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США - 01.10.2024, ПРАЙМ

Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США

Москва ожидает долгое противостояние с Вашингтоном, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:30+0300

2024-10-01T12:30+0300

2024-10-01T12:30+0300

политика

сергей рябков

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83740/88/837408890_0:54:3070:1781_1920x0_80_0_0_614314ad4717233b5256428e79ad3c8a.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает долгое противостояние с Вашингтоном, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Обменялись мнениями относительно того, каковы перспективы улучшения наших отношений, в том числе, в свете предстоящих в ноябре выборов в США. Иллюзий особых питать не следует", - подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в условиях сложившегося в Штатах двухпартийного антироссийского консенсуса Москве следует быть готовой к длительному противостоянию с этой страной.Рябков добавил, что российская сторона продолжает посылать США "предупредительные сигналы".

https://1prime.ru/20241001/ryutte-851886866.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей рябков, россия, сша