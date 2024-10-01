https://1prime.ru/20241001/provokatsiya-851881375.html

"Блеф": Северная Корея предупредила США об ответе на военные провокации

"Блеф": Северная Корея предупредила США об ответе на военные провокации - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Блеф": Северная Корея предупредила США об ответе на военные провокации

Демонстрация Вашингтоном стратегических вооружений на Корейском полуострове является "блефом", считает заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир. Его слова... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:10+0300

2024-10-01T09:10+0300

2024-10-01T09:10+0300

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СЕУЛ, 1 окт - ПРАЙМ. Демонстрация Вашингтоном стратегических вооружений на Корейском полуострове является "блефом", считает заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир. Его слова передает ЦТАК. В своем заявлении министр уточнил, что США стремятся использовать свое вооружение, чтобы создать иллюзию силы. Ким Ган Ир убежден, что эти действия Вашингтона нацелены на утешение "бессильного прислужника", страдающего от "хронического ядерного страха". Речь идет о Республике Корея.Он также выразил уверенность в том, что Северная Корея может справиться с такими угрозами. "Наша армия зорко следит за нередким появлением стратегических средств США на Корейском полуострове и их орбитами", - подчеркнул представитель МО КНДР. Кроме того, министр предупредил, что Пхеньян оставляет за собой право на ответные действия при размещении Вашингтоном американских ракет на территории своего сателлита. Он также добавил, что ВС КНДР не намерены бездействовать и просто наблюдать военных провокации Штатов.

https://1prime.ru/20241001/vsu-851880238.html

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кндр, сша, южная корея, вооружение, провокация