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Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила шесть долларов за бушель - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241001/pshenitsa-851901863.html
Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила шесть долларов за бушель
Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила шесть долларов за бушель - 01.10.2024, ПРАЙМ
Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила шесть долларов за бушель
Пшеница на бирже в Чикаго в США растет в цене во вторник почти на 3%, показатель впервые с конца июня превысил 6 долларов за бушель, свидетельствуют данные... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T21:12+0300
2024-10-01T21:12+0300
экономика
биржевые торги
поставки пшеницы
чикагская биржа
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США растет в цене во вторник почти на 3%, показатель впервые с конца июня превысил 6 долларов за бушель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.57 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже поднимался на 2,81% - до 6,004 доллара за бушель. Выше 6 долларов значение находится впервые с 20 июня. По итогам сентября стоимость пшеницы выросла на 9,6%. Аналитики связывают это с периодами засухи, которые наблюдаются в различных регионах и влияют на стоимость таких товаров, как пшеница, сахар и кофе. "В последнее время мы наблюдаем сочетание плохих погодных условий, которые привели к росту цен", - цитирует агентство Блумберг главу отдела аналитики агробизнеса ANZ Group Holdings Ltd Майкла Уайтхэда (Michael Whitehead).
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биржевые торги, поставки пшеницы, чикагская биржа
Экономика, биржевые торги, поставки пшеницы, Чикагская биржа
21:12 01.10.2024
 
Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила шесть долларов за бушель

Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила 6 долларов за бушель впервые с 20 июня

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США растет в цене во вторник почти на 3%, показатель впервые с конца июня превысил 6 долларов за бушель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.57 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже поднимался на 2,81% - до 6,004 доллара за бушель. Выше 6 долларов значение находится впервые с 20 июня.
По итогам сентября стоимость пшеницы выросла на 9,6%. Аналитики связывают это с периодами засухи, которые наблюдаются в различных регионах и влияют на стоимость таких товаров, как пшеница, сахар и кофе.
"В последнее время мы наблюдаем сочетание плохих погодных условий, которые привели к росту цен", - цитирует агентство Блумберг главу отдела аналитики агробизнеса ANZ Group Holdings Ltd Майкла Уайтхэда (Michael Whitehead).
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Экономикабиржевые торгипоставки пшеницыЧикагская биржа
 
 
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