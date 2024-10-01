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Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила шесть долларов за бушель

Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила шесть долларов за бушель - 01.10.2024, ПРАЙМ

Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила шесть долларов за бушель

Пшеница на бирже в Чикаго в США растет в цене во вторник почти на 3%, показатель впервые с конца июня превысил 6 долларов за бушель, свидетельствуют данные... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T21:12+0300

2024-10-01T21:12+0300

2024-10-01T21:12+0300

экономика

биржевые торги

поставки пшеницы

чикагская биржа

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США растет в цене во вторник почти на 3%, показатель впервые с конца июня превысил 6 долларов за бушель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.57 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже поднимался на 2,81% - до 6,004 доллара за бушель. Выше 6 долларов значение находится впервые с 20 июня. По итогам сентября стоимость пшеницы выросла на 9,6%. Аналитики связывают это с периодами засухи, которые наблюдаются в различных регионах и влияют на стоимость таких товаров, как пшеница, сахар и кофе. "В последнее время мы наблюдаем сочетание плохих погодных условий, которые привели к росту цен", - цитирует агентство Блумберг главу отдела аналитики агробизнеса ANZ Group Holdings Ltd Майкла Уайтхэда (Michael Whitehead).

https://1prime.ru/20240927/pshenitsa-851831151.html

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биржевые торги, поставки пшеницы, чикагская биржа