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В ЦБ пояснили, как банки РФ должны рассчитывать ПСК для кредиток - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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В ЦБ пояснили, как банки РФ должны рассчитывать ПСК для кредиток
В ЦБ пояснили, как банки РФ должны рассчитывать ПСК для кредиток - 01.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ пояснили, как банки РФ должны рассчитывать ПСК для кредиток
ЦБ РФ напомнил банкам, что при выдаче кредитных карт они обязаны рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) с учетом высоких процентных ставок, действующих... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T14:30+0300
2024-10-01T14:30+0300
банк россии
кредитные карты
пск
банки
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ напомнил банкам, что при выдаче кредитных карт они обязаны рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) с учетом высоких процентных ставок, действующих после льготного периода, следует из сообщения регулятора. "Банки должны рассчитывать полную стоимость кредита по картам исходя из максимально возможной суммы платежей заемщика. Низкие процентные ставки по кредитным картам, действующие в промопериод, не могут использоваться как база для расчета полной стоимости кредита (ПСК)", - говорится в сообщении ЦБ. Соответствующее информационное письмо регулятор направил кредитным организациям. В нем отмечается, что некоторые банки предлагают по кредитным картам промопериод с минимальными ставками, по истечении которого ставки для клиентов существенно возрастают. Банк России выявил, что при этом отдельные банки рассчитывают ПСК исходя из ставок, действующих в льготный период. Такой расчет ПСК противоречит нормам закона "О потребительском кредите (займе)" и вводит заемщиков в заблуждение, подчеркивает регулятор. Кредитору следует определять полную стоимость кредита исходя из максимальных платежей заемщика, действующих вне льготного периода.
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кредитные карты, пск, банки, россия
Банк России, кредитные карты, ПСК, Банки, РОССИЯ
14:30 01.10.2024
 
В ЦБ пояснили, как банки РФ должны рассчитывать ПСК для кредиток

ЦБ: банки РФ должны рассчитывать ПСК для кредиток исходя из максимальных ставок

© Unsplash/CardMapr.nlБанковская карта
Банковская карта
© Unsplash/CardMapr.nl
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ напомнил банкам, что при выдаче кредитных карт они обязаны рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) с учетом высоких процентных ставок, действующих после льготного периода, следует из сообщения регулятора.
"Банки должны рассчитывать полную стоимость кредита по картам исходя из максимально возможной суммы платежей заемщика. Низкие процентные ставки по кредитным картам, действующие в промопериод, не могут использоваться как база для расчета полной стоимости кредита (ПСК)", - говорится в сообщении ЦБ.
Соответствующее информационное письмо регулятор направил кредитным организациям.
В нем отмечается, что некоторые банки предлагают по кредитным картам промопериод с минимальными ставками, по истечении которого ставки для клиентов существенно возрастают. Банк России выявил, что при этом отдельные банки рассчитывают ПСК исходя из ставок, действующих в льготный период.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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10:37
Такой расчет ПСК противоречит нормам закона "О потребительском кредите (займе)" и вводит заемщиков в заблуждение, подчеркивает регулятор. Кредитору следует определять полную стоимость кредита исходя из максимальных платежей заемщика, действующих вне льготного периода.
 
Банк Россиикредитные картыПСКБанкиРОССИЯ
 
 
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