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ЦБ наделят полномочиями ограничивать кредитование под залог авто
ЦБ наделят полномочиями ограничивать кредитование под залог авто - 01.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ наделят полномочиями ограничивать кредитование под залог авто
Президент России Владимир Путин поручил до 1 января наделить Центральный Банк РФ полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:37+0300
2024-10-01T10:37+0300
2024-10-01T10:50+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 января наделить Центральный Банк РФ полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под залог автомобилей. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: наделение Банка России полномочиями по ограничению доли рискованных потребительских кредитов (займов), обязательства заемщиков по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства, в общем объеме выдаваемых кредитов (займов). Срок - 1 января 2025 года", - говорится в документе.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
ЦБ наделят полномочиями ограничивать кредитование под залог авто
Путин поручил наделить ЦБ полномочиями ограничивать кредитование под залог авто
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 января наделить Центральный Банк РФ полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под залог автомобилей. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: наделение Банка России полномочиями по ограничению доли рискованных потребительских кредитов (займов), обязательства заемщиков по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства, в общем объеме выдаваемых кредитов (займов). Срок - 1 января 2025 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Путин рассказал, как ЦБ "охлаждает" экономику России