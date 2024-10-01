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ЦБ наделят полномочиями ограничивать кредитование под залог авто

ЦБ наделят полномочиями ограничивать кредитование под залог авто - 01.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ наделят полномочиями ограничивать кредитование под залог авто

Президент России Владимир Путин поручил до 1 января наделить Центральный Банк РФ полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:37+0300

2024-10-01T10:37+0300

2024-10-01T10:50+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 января наделить Центральный Банк РФ полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под залог автомобилей. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: наделение Банка России полномочиями по ограничению доли рискованных потребительских кредитов (займов), обязательства заемщиков по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства, в общем объеме выдаваемых кредитов (займов). Срок - 1 января 2025 года", - говорится в документе.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Глава Банка России Эльвира Набиуллина.

https://1prime.ru/20240905/tsb-851359340.html

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россия, владимир путин