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Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ - 01.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ
Энергетике является одной из ключевых стратегических сфер развития страны, заявил в ходе встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент России... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T17:38+0300
2024-10-01T17:38+0300
2024-10-01T17:38+0300
энергетика
россия
владимир путин
минэнерго рф
сергей цивилев
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетике является одной из ключевых стратегических сфер развития страны, заявил в ходе встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент России Владимир Путин . Глава государства отметил опыт Цивилева в должности губернатора Кемеровской области. Путин напомнил, что тот руководил одним из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов, что прежде всего, касается угольной отрасли. "Тем не менее, была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России", — сказал российский лидер.Он также выразил надежду, что Цивилев уже освоился на новой должности.Цивилев руководил Кемеровской областью в 2018-2024 годах. В мае его назначили министром энергетики РФ.
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россия, владимир путин, минэнерго рф, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, Минэнерго РФ, Сергей Цивилев
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ
Путин: энергетика является одной из ключевых стратегических сфер развития России
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетике является одной из ключевых стратегических сфер развития страны, заявил в ходе встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент России Владимир Путин .
Глава государства отметил опыт Цивилева в должности губернатора Кемеровской области. Путин напомнил, что тот руководил одним из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов, что прежде всего, касается угольной отрасли.
"Тем не менее, была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России", — сказал российский лидер.
Он также выразил надежду, что Цивилев уже освоился на новой должности.
Цивилев руководил Кемеровской областью в 2018-2024 годах. В мае его назначили министром энергетики РФ.
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