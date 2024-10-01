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Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ

Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ - 01.10.2024, ПРАЙМ

Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ

Энергетике является одной из ключевых стратегических сфер развития страны, заявил в ходе встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент России... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T17:38+0300

2024-10-01T17:38+0300

2024-10-01T17:38+0300

энергетика

россия

владимир путин

минэнерго рф

сергей цивилев

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетике является одной из ключевых стратегических сфер развития страны, заявил в ходе встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент России Владимир Путин . Глава государства отметил опыт Цивилева в должности губернатора Кемеровской области. Путин напомнил, что тот руководил одним из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов, что прежде всего, касается угольной отрасли. "Тем не менее, была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России", — сказал российский лидер.Он также выразил надежду, что Цивилев уже освоился на новой должности.Цивилев руководил Кемеровской областью в 2018-2024 годах. В мае его назначили министром энергетики РФ.

https://1prime.ru/20240926/energetika-851806001.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, минэнерго рф, сергей цивилев