https://1prime.ru/20241001/rabota-851881049.html

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября - 01.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября станет для россиян шестидневной в связи с переносом выходного дня с субботы на 30 апреля. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T08:49+0300

2024-10-01T08:49+0300

2024-10-01T08:49+0300

день народного единства

шестидневная рабочая неделя

россия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября станет для россиян шестидневной в связи с переносом выходного дня с субботы на 30 апреля. Таким образом будут созданы непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Уточняется, что рабочий субботний день будет сокращенным. В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать два дня подряд - в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября соответственно.

https://1prime.ru/20241001/ofis-851878290.html

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день народного единства, шестидневная рабочая неделя, россия