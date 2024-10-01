https://1prime.ru/20241001/rabota-851881049.html
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября - 01.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября
Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября станет для россиян шестидневной в связи с переносом выходного дня с субботы на 30 апреля. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T08:49+0300
2024-10-01T08:49+0300
2024-10-01T08:49+0300
день народного единства
шестидневная рабочая неделя
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября станет для россиян шестидневной в связи с переносом выходного дня с субботы на 30 апреля. Таким образом будут созданы непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Уточняется, что рабочий субботний день будет сокращенным. В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать два дня подряд - в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября соответственно.
https://1prime.ru/20241001/ofis-851878290.html
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день народного единства, шестидневная рабочая неделя, россия
День народного единства, шестидневная рабочая неделя, РОССИЯ
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября
Неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября станет для россиян шестидневной в связи с переносом выходного дня с субботы на 30 апреля.
Таким образом будут созданы непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Уточняется, что рабочий субботний день будет сокращенным.
В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать два дня подряд - в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября соответственно.
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