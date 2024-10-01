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95% расчетов РФ и Китая осуществляются в рублях и юанях, заявил посол
95% расчетов РФ и Китая осуществляются в рублях и юанях, заявил посол - 01.10.2024, ПРАЙМ
95% расчетов РФ и Китая осуществляются в рублях и юанях, заявил посол
На сегодняшний день 95% взаимных расчетов РФ и Китая осуществляются в национальных валютах двух стран, заявил российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T05:13+0300
2024-10-01T05:13+0300
2024-10-01T05:13+0300
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китай
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ПЕКИН, 1 окт - ПРАЙМ. На сегодняшний день 95% взаимных расчетов РФ и Китая осуществляются в национальных валютах двух стран, заявил российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости. При этом в период с марта по апрель текущего года в торговле государств было отмечено небольшое снижение. Так, в марте впервые с 2022 года сократился общий экспорт китайских товаров. Многие эксперты связывали это с затруднением процессов расчетов. "Что касается проблемы расчетов, то давайте не забывать, что на сегодняшний день они уже на 95% осуществляются в рублях и юанях, то есть без участия валют третьих государств", - объяснил посол. За прошлый год товарооборот между странами вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.
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китай, россия, товарооборот, экспорт, национальные валюты
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, товарооборот, экспорт, национальные валюты
95% расчетов РФ и Китая осуществляются в рублях и юанях, заявил посол
Моргулов: сегодня 95% расчетов РФ и КНР осуществляются без участия валют третьих стран
ПЕКИН, 1 окт - ПРАЙМ. На сегодняшний день 95% взаимных расчетов РФ и Китая осуществляются в национальных валютах двух стран, заявил российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости.
При этом в период с марта по апрель текущего года в торговле государств было отмечено небольшое снижение. Так, в марте впервые с 2022 года сократился общий экспорт китайских товаров. Многие эксперты связывали это с затруднением процессов расчетов.
"Что касается проблемы расчетов, то давайте не забывать, что на сегодняшний день они уже на 95% осуществляются в рублях и юанях, то есть без участия валют третьих государств", - объяснил посол.
За прошлый год товарооборот между странами вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.