https://1prime.ru/20241001/rassrochka-851884696.html

Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки

Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки - 01.10.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки

Президент России Владимир Путин получил правительству и ЦБ до 1 декабря ускорить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих операторов сервисов... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:49+0300

2024-10-01T10:49+0300

2024-10-01T10:51+0300

рассрочка

владимир путин

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851481247_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_a42065eb53b9a7e225e6167459d48355.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин получил правительству и ЦБ до 1 декабря ускорить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих операторов сервисов рассрочки, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: а) в связи с высокими темпами увеличения числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению рассрочки при приобретении физическими лицами товаров... и в целях устранения рисков регуляторного арбитража с учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:.. возможность взимания платы с физических лиц за оказанные им услуги, аналогичные услугам оператора сервиса рассрочки", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20241001/perevod-851884474.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рассрочка, владимир путин, правительство рф