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Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки
Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки - 01.10.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки
Президент России Владимир Путин получил правительству и ЦБ до 1 декабря ускорить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих операторов сервисов... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:49+0300
2024-10-01T10:49+0300
2024-10-01T10:51+0300
рассрочка
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин получил правительству и ЦБ до 1 декабря ускорить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих операторов сервисов рассрочки, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: а) в связи с высокими темпами увеличения числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению рассрочки при приобретении физическими лицами товаров... и в целях устранения рисков регуляторного арбитража с учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:.. возможность взимания платы с физических лиц за оказанные им услуги, аналогичные услугам оператора сервиса рассрочки", - говорится в документе.
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рассрочка, владимир путин, правительство рф
рассрочка, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки
Путин поручил внести изменения по работе операторов сервисов рассрочки до 1 декабря
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин получил правительству и ЦБ до 1 декабря ускорить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих операторов сервисов рассрочки, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: а) в связи с высокими темпами увеличения числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению рассрочки при приобретении физическими лицами товаров... и в целях устранения рисков регуляторного арбитража с учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:.. возможность взимания платы с физических лиц за оказанные им услуги, аналогичные услугам оператора сервиса рассрочки", - говорится в документе.
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам