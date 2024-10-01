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Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки
Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки - 01.10.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки
Президент России Владимир Путин получил правительству и ЦБ до 1 декабря ускорить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих операторов сервисов... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:49+0300
2024-10-01T10:51+0300
рассрочка
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин получил правительству и ЦБ до 1 декабря ускорить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих операторов сервисов рассрочки, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: а) в связи с высокими темпами увеличения числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению рассрочки при приобретении физическими лицами товаров... и в целях устранения рисков регуляторного арбитража с учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:.. возможность взимания платы с физических лиц за оказанные им услуги, аналогичные услугам оператора сервиса рассрочки", - говорится в документе.
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рассрочка, владимир путин, правительство рф
рассрочка, Владимир Путин, Правительство РФ
10:49 01.10.2024 (обновлено: 10:51 01.10.2024)
 
Путин заявил о внесении изменений в работу операторов сервисов рассрочки

Путин поручил внести изменения по работе операторов сервисов рассрочки до 1 декабря

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин получил правительству и ЦБ до 1 декабря ускорить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих операторов сервисов рассрочки, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: а) в связи с высокими темпами увеличения числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению рассрочки при приобретении физическими лицами товаров... и в целях устранения рисков регуляторного арбитража с учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:.. возможность взимания платы с физических лиц за оказанные им услуги, аналогичные услугам оператора сервиса рассрочки", - говорится в документе.
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рассрочкаВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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