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Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома
Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома - 01.10.2024, ПРАЙМ
Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома
Почти каждый третий россиянин ест исключительно дома и не ходит в рестораны, чаще всего принципиально отказываются от посещения заведений сегмента HoReCa... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T07:20+0300
2024-10-01T07:21+0300
ресторан
кафе
россия
исследование
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Почти каждый третий россиянин ест исключительно дома и не ходит в рестораны, чаще всего принципиально отказываются от посещения заведений сегмента HoReCa (отели, кафе и рестораны) мужчины средних лет, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что исследование проводилось на базе потребительской панели, включающей 40 тысяч участников, репрезентативно представленных по всей России. "71% россиян являются потребителями HoReCa (отели, кафе и рестораны), и при этом 29% едят исключительно дома - приготавливая еду самостоятельно. Заказывает еду на дом всего 1% респондентов", - рассказали аналитики. Они также определили ряд типажей, сделавших выбор в пользу дома, а не HoReCa, которые принципиально не ходят в заведения общественного питания. "Самым явным типажом является следующий: мужчина, со средним доходом, средним специальным или неоконченных высшим образованием, с высокой степенью вероятности занятый в промышленности, ТЭК, агропроме, лесном или рыбном хозяйстве", - рассказали в "Ромир". Главной причиной, по которой аудитория отказывается от посещения общепита, является отсутствие желания тратить деньги, говорится в исследовании. "Отсутствие доверия к качеству еды в кафе и ресторанах и отсутствие средств на посещения заведений общепита занимают вторую и третью строчку, соответственно, с заметным отрывом от лидера", - уточнили в сообщении. "Среди причин, которые также входят в число наиболее значимых - "проще самому приготовить, чем куда-то идти" и "готовка - это традиция нашей семьи", "готовка дома - это проявление заботы к близким". Данные ответы характерны для более возрастной аудитории и регионов Европейской части России до Урала включительно", - отметили аналитики. "Аудитория, избегающая кафе и ресторанов - те самые мужчины средних лет, достатка и образования - не экономят на нуждах семьи, а относятся к тратам более рационально и придерживаются традиций семьи. Они больше покупают товаров для питомцев, товаров для дома и авто, продуктов питания, зачастую более дорогих позиций, таких как икра, копчености из говядины и соленая рыба", - процитировали в сообщении директора по развитию бизнеса "Ромир" Анастасию Джафарову.
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ресторан, кафе, россия, исследование
ресторан, кафе, РОССИЯ, исследование
07:20 01.10.2024 (обновлено: 07:21 01.10.2024)
 
Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома

"Ромир": почти каждый третий россиянин ест исключительно дома и не ходит в рестораны

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРесторан сети быстрого питания "Вкусно и точка"
Ресторан сети быстрого питания Вкусно и точка - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Почти каждый третий россиянин ест исключительно дома и не ходит в рестораны, чаще всего принципиально отказываются от посещения заведений сегмента HoReCa (отели, кафе и рестораны) мужчины средних лет, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что исследование проводилось на базе потребительской панели, включающей 40 тысяч участников, репрезентативно представленных по всей России. "71% россиян являются потребителями HoReCa (отели, кафе и рестораны), и при этом 29% едят исключительно дома - приготавливая еду самостоятельно. Заказывает еду на дом всего 1% респондентов", - рассказали аналитики.
Они также определили ряд типажей, сделавших выбор в пользу дома, а не HoReCa, которые принципиально не ходят в заведения общественного питания. "Самым явным типажом является следующий: мужчина, со средним доходом, средним специальным или неоконченных высшим образованием, с высокой степенью вероятности занятый в промышленности, ТЭК, агропроме, лесном или рыбном хозяйстве", - рассказали в "Ромир".
Главной причиной, по которой аудитория отказывается от посещения общепита, является отсутствие желания тратить деньги, говорится в исследовании. "Отсутствие доверия к качеству еды в кафе и ресторанах и отсутствие средств на посещения заведений общепита занимают вторую и третью строчку, соответственно, с заметным отрывом от лидера", - уточнили в сообщении.
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"Среди причин, которые также входят в число наиболее значимых - "проще самому приготовить, чем куда-то идти" и "готовка - это традиция нашей семьи", "готовка дома - это проявление заботы к близким". Данные ответы характерны для более возрастной аудитории и регионов Европейской части России до Урала включительно", - отметили аналитики.
"Аудитория, избегающая кафе и ресторанов - те самые мужчины средних лет, достатка и образования - не экономят на нуждах семьи, а относятся к тратам более рационально и придерживаются традиций семьи. Они больше покупают товаров для питомцев, товаров для дома и авто, продуктов питания, зачастую более дорогих позиций, таких как икра, копчености из говядины и соленая рыба", - процитировали в сообщении директора по развитию бизнеса "Ромир" Анастасию Джафарову.
 
ресторанкафеРОССИЯисследование
 
 
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