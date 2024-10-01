https://1prime.ru/20241001/restoran-851879370.html

Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома

Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома - 01.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома

Почти каждый третий россиянин ест исключительно дома и не ходит в рестораны, чаще всего принципиально отказываются от посещения заведений сегмента HoReCa... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T07:20+0300

2024-10-01T07:20+0300

2024-10-01T07:21+0300

ресторан

кафе

россия

исследование

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Почти каждый третий россиянин ест исключительно дома и не ходит в рестораны, чаще всего принципиально отказываются от посещения заведений сегмента HoReCa (отели, кафе и рестораны) мужчины средних лет, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что исследование проводилось на базе потребительской панели, включающей 40 тысяч участников, репрезентативно представленных по всей России. "71% россиян являются потребителями HoReCa (отели, кафе и рестораны), и при этом 29% едят исключительно дома - приготавливая еду самостоятельно. Заказывает еду на дом всего 1% респондентов", - рассказали аналитики. Они также определили ряд типажей, сделавших выбор в пользу дома, а не HoReCa, которые принципиально не ходят в заведения общественного питания. "Самым явным типажом является следующий: мужчина, со средним доходом, средним специальным или неоконченных высшим образованием, с высокой степенью вероятности занятый в промышленности, ТЭК, агропроме, лесном или рыбном хозяйстве", - рассказали в "Ромир". Главной причиной, по которой аудитория отказывается от посещения общепита, является отсутствие желания тратить деньги, говорится в исследовании. "Отсутствие доверия к качеству еды в кафе и ресторанах и отсутствие средств на посещения заведений общепита занимают вторую и третью строчку, соответственно, с заметным отрывом от лидера", - уточнили в сообщении. "Среди причин, которые также входят в число наиболее значимых - "проще самому приготовить, чем куда-то идти" и "готовка - это традиция нашей семьи", "готовка дома - это проявление заботы к близким". Данные ответы характерны для более возрастной аудитории и регионов Европейской части России до Урала включительно", - отметили аналитики. "Аудитория, избегающая кафе и ресторанов - те самые мужчины средних лет, достатка и образования - не экономят на нуждах семьи, а относятся к тратам более рационально и придерживаются традиций семьи. Они больше покупают товаров для питомцев, товаров для дома и авто, продуктов питания, зачастую более дорогих позиций, таких как икра, копчености из говядины и соленая рыба", - процитировали в сообщении директора по развитию бизнеса "Ромир" Анастасию Джафарову.

https://1prime.ru/20241001/poezdka-851878548.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ресторан, кафе, россия, исследование