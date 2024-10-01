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Red Wings вернет средства за отмененные рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно

Red Wings вернет средства за отмененные рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно - 01.10.2024, ПРАЙМ

Red Wings вернет средства за отмененные рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно

Авиакомпания Red Wings вернет средства пассажирам отмененных рейсов из Сочи в Тель-Авив и обратно, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T22:53+0300

2024-10-01T22:53+0300

2024-10-01T22:53+0300

происшествия

россия

израиль

red wings

отмена рейсов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings вернет средства пассажирам отмененных рейсов из Сочи в Тель-Авив и обратно, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Пассажирам указанных рейсов будут возвращены средства за приобретённые билеты", — отметили в авиакомпании. Помимо возвращения в Сочи борта, который ранее приземлился в Шарм-эш-Шейхе, Red Wings отменяет обратный рейс из Тель-Авив в Сочи. "Решение о возобновлении авиасообщения с а/п Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов", — заключили в авиакомпании. Red Wings также сообщила, что летевший в Тель-Авив и ранее приземлившийся в Шарм-эш-Шейхе, вернется в аэропорт Сочи, борт готовится в вылету."В связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпанией принято решение о возврате рейса 4311 в аэропорт Сочи. В настоящее время борт готовится к вылету", — рассказали в авиакомпании.Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс Red Wings вылетел в 20.55 по московскому времени и должен был приземлиться в Тель-Авиве в 23.40.Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпания воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полетов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

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россия, израиль, red wings, отмена рейсов