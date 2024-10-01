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ЦБ направит страховщикам сценарии для стресс-тестов климатических рисков

ЦБ направит страховщикам сценарии для стресс-тестов климатических рисков - 01.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ направит страховщикам сценарии для стресс-тестов климатических рисков

Банк России планирует направить крупным страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам сценарии для стресс-тестов климатических рисков, сообщила... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T14:55+0300

2024-10-01T14:55+0300

2024-10-01T14:55+0300

банк россии

стресс-тест

страховые компании

нпф

риски

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует направить крупным страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам сценарии для стресс-тестов климатических рисков, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Такие же сценарии (стресс-тестирования климатических рисков – ред.) мы направим и в страховые компании крупнейшие, НПФ для того, чтобы финансовый сектор в целом, не только банки, уже проводили такие анализы чувствительности, чтобы они были лучше готовы и могли лучше управлять своими рисками", - сказала Данилова на IV конгрессе ответственного бизнеса "ESG-(Р)эволюция". Она напомнила, что советы директоров большинства опрошенных ЦБ РФ банков уже учитывают необходимость управления климатическими рисками, в 40% финансовых организаций климатические риски уже интегрированы в системы управления рисками. "Пока мы на стадии мягкого регулирования, то есть наша задача рекомендовать и помогать финансовому сектору углубить свою оценку. Для этого мы и делаем стресс-тесты, чтобы все лучше могли анализировать. Но потом мы, конечно, рассматриваем, возможно, и внедрение рекомендаций уже более глубоко в регулирование в виде требований, и также мы хотим использовать не только какие-то меры понуждения, но хотим использовать стимулирующее регулирование", - подчеркнула глава департамента ЦБ РФ. При этом она отметила, что уже сейчас у ЦБ есть таксономия проектов для структурной адаптации российской экономики и регулятор хочет ее распространить "на зеленые и адаптационные проекты".

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стресс-тест, страховые компании, нпф, риски