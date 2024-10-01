https://1prime.ru/20241001/rosaviatsiya-851902629.html
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям отказаться от полетов в три страны
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям отказаться от полетов в три страны - 01.10.2024, ПРАЙМ
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям отказаться от полетов в три страны
Росавиация порекомендовала российским авиаперевозчикам отказаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T22:06+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Росавиация порекомендовала российским авиаперевозчикам отказаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения. Об этом сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что данная рекомендация вызвана "угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов" в воздушном пространстве этих стран. Ранее издание Jerusalem Post сообщало, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
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россия, росавиация, авиаперевозки, израиль, иран, ирак
РОССИЯ, Росавиация, авиаперевозки, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ИРАК
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям отказаться от полетов в три страны
Росавиация порекомендовала воздержаться от полетов над Израилем, Ираком и Ираном
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Росавиация порекомендовала российским авиаперевозчикам отказаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения. Об этом сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что данная рекомендация вызвана "угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов" в воздушном пространстве этих стран.
Ранее издание Jerusalem Post сообщало, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.
До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем