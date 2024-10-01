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Премьеры стран ЕАЭС подписали концепцию формирования общего биржевого рынка
Премьеры стран ЕАЭС подписали концепцию формирования общего биржевого рынка - 01.10.2024, ПРАЙМ
Премьеры стран ЕАЭС подписали концепцию формирования общего биржевого рынка
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета концепцию формирования общего... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:32+0300
2024-10-01T15:32+0300
2024-10-01T15:32+0300
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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета концепцию формирования общего биржевого рынка товаров ЕЭК, сообщил журналистам глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "Сегодня главы правительств подписали концепцию формирования общего биржевого рынка товаров. Этот документ будет способствовать развитию национальных бирж и расширению рынков сбыта для бизнеса", - сказал Сагинтаев. По его словам, участники биржевого рынка получат доступ к товарам, цены на которые будут формироваться на конкурентной основе. "Биржевая торговля энерготоварами будет согласовываться отдельно", - уточнил он.
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россия, еаэс
Премьеры стран ЕАЭС подписали концепцию формирования общего биржевого рынка
Премьер-министры стран ЕАЭС подписали концепцию формирования общего биржевого рынка
ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета концепцию формирования общего биржевого рынка товаров ЕЭК, сообщил журналистам глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"Сегодня главы правительств подписали концепцию формирования общего биржевого рынка товаров. Этот документ будет способствовать развитию национальных бирж и расширению рынков сбыта для бизнеса", - сказал Сагинтаев.
По его словам, участники биржевого рынка получат доступ к товарам, цены на которые будут формироваться на конкурентной основе.
"Биржевая торговля энерготоварами будет согласовываться отдельно", - уточнил он.