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В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте - 01.10.2024, ПРАЙМ
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В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте - 01.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте
Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте хорошо известен Кремлю, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Рютте занял... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T12:12+0300
2024-10-01T12:13+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
марк рютте
нато
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте хорошо известен Кремлю, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Рютте занял непримиримые позиции по отношению к Москве, будучи премьер-министром Нидерландов. "Не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров", - объяснил Песков в беседе с журналистами.Он также уточнил, что ранее Россия надеялась на возможность построения прагматичных и взаимовыгодных отношений, однако непримиримая позиция нидерландского премьера стала препятствием. В связи с этим, резюмировал Песков, Москва не ожидает от него иного отношения в текущих реалиях.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, марк рютте, нато
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марк Рютте, НАТО
12:12 01.10.2024 (обновлено: 12:13 01.10.2024)
 
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте

Песков: Рютте хорошо известен Москве, он занял непримиримые позиции по отношению к России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте хорошо известен Кремлю, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Рютте занял непримиримые позиции по отношению к Москве, будучи премьер-министром Нидерландов.
"Не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров", - объяснил Песков в беседе с журналистами.
Он также уточнил, что ранее Россия надеялась на возможность построения прагматичных и взаимовыгодных отношений, однако непримиримая позиция нидерландского премьера стала препятствием. В связи с этим, резюмировал Песков, Москва не ожидает от него иного отношения в текущих реалиях.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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11:44
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковМарк РюттеНАТО
 
 
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