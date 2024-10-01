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В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте

В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте - 01.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте

Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте хорошо известен Кремлю, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Рютте занял... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:12+0300

2024-10-01T12:12+0300

2024-10-01T12:13+0300

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

марк рютте

нато

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте хорошо известен Кремлю, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Рютте занял непримиримые позиции по отношению к Москве, будучи премьер-министром Нидерландов. "Не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров", - объяснил Песков в беседе с журналистами.Он также уточнил, что ранее Россия надеялась на возможность построения прагматичных и взаимовыгодных отношений, однако непримиримая позиция нидерландского премьера стала препятствием. В связи с этим, резюмировал Песков, Москва не ожидает от него иного отношения в текущих реалиях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, дмитрий песков, марк рютте, нато