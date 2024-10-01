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Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре - 01.10.2024, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в сентябре - остались на... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:35+0300
2024-10-01T11:47+0300
россия
ржд
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в сентябре - остались на уровне показателей прошлого года, сообщила компания."Всего за девять месяцев 2024 года отправлено 956,3 миллиона пассажиров (+6,9% к аналогичному периоду 2023 года)... По оперативным данным, в сентябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправились 109,9 миллиона пассажиров (на уровне прошлого года)", - говорится в сообщении.
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россия, ржд
РОССИЯ, РЖД
11:35 01.10.2024 (обновлено: 11:47 01.10.2024)
 
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре

Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли на 6,9% в январе-сентябре 2024 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в сентябре - остались на уровне показателей прошлого года, сообщила компания.
"Всего за девять месяцев 2024 года отправлено 956,3 миллиона пассажиров (+6,9% к аналогичному периоду 2023 года)... По оперативным данным, в сентябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправились 109,9 миллиона пассажиров (на уровне прошлого года)", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯРЖД
 
 
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