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Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре - 01.10.2024, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в сентябре - остались на... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:35+0300
2024-10-01T11:35+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в сентябре - остались на уровне показателей прошлого года, сообщила компания."Всего за девять месяцев 2024 года отправлено 956,3 миллиона пассажиров (+6,9% к аналогичному периоду 2023 года)... По оперативным данным, в сентябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправились 109,9 миллиона пассажиров (на уровне прошлого года)", - говорится в сообщении.
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россия, ржд
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в январе-сентябре
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли на 6,9% в январе-сентябре 2024 года
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в сентябре - остались на уровне показателей прошлого года, сообщила компания.
"Всего за девять месяцев 2024 года отправлено 956,3 миллиона пассажиров (+6,9% к аналогичному периоду 2023 года)... По оперативным данным, в сентябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправились 109,9 миллиона пассажиров (на уровне прошлого года)", - говорится в сообщении.