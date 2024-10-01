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Власти Самарской области пересядут на машины "АвтоВАЗа"

Власти Самарской области пересядут на машины "АвтоВАЗа" - 01.10.2024, ПРАЙМ

Власти Самарской области пересядут на машины "АвтоВАЗа"

Сотрудники правительства Самарской области, а также муниципальные служащие в регионе пересядут на автомобили "Автоваза", сообщило областное правительство в... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T17:54+0300

2024-10-01T17:54+0300

2024-10-01T17:54+0300

экономика

россия

самарская область

автоваз

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САМАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Сотрудники правительства Самарской области, а также муниципальные служащие в регионе пересядут на автомобили "Автоваза", сообщило областное правительство в своем Telegram-канале. В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Автопарк правительства Самарской области переходит на машины производства "Автоваза". Началась процедура закупки первых 22 автомобилей Lada Vesta. Одновременно в продажу будут переданы иностранные машины, которые были в эксплуатации в среднем по 15-18 лет", - говорится в сообщении правительства региона. Позже для региональных чиновников будут закупать автомобили Lada Aura, когда их запустят в серийное производство, а также еще одну партию Lada Vesta. Первыми на автомобили отечественного производства пересядут министры, в дальнейшем планируется перевести на такие автомобили и муниципальных служащих.

https://1prime.ru/20240930/avtovaz-851857885.html

самарская область

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россия, самарская область, автоваз