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США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против ряда граждан России

США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против ряда граждан России - 01.10.2024, ПРАЙМ

США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против ряда граждан России

США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T16:51+0300

2024-10-01T16:51+0300

2024-10-01T16:59+0300

экономика

сша

минфин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов.Согласно обновленному перечню подсанкционных лиц, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".

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