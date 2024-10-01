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США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против ряда граждан России - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против ряда граждан России
США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против ряда граждан России - 01.10.2024, ПРАЙМ
США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против ряда граждан России
США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов. | 01.10.2024, ПРАЙМ
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экономика
сша
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов.Согласно обновленному перечню подсанкционных лиц, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".
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сша, минфин
Экономика, США, Минфин
16:51 01.10.2024 (обновлено: 16:59 01.10.2024)
 
США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против ряда граждан России

США ввели "относящиеся к киберсфере" санкции против 7 граждан и 2 юрлиц из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов.
Согласно обновленному перечню подсанкционных лиц, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".
 
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