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Суд сохранил запрет на сделки с долями и акциями компаний группы Raven

Суд сохранил запрет на сделки с долями и акциями компаний группы Raven - 01.10.2024, ПРАЙМ

Суд сохранил запрет на сделки с долями и акциями компаний группы Raven

Арбитражный суд Москвы оставил в силе запрет на регистрацию изменений структуры владения российскими компаниями, ранее входившими в британскую Raven Property... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T13:10+0300

2024-10-01T13:10+0300

2024-10-01T13:10+0300

россия

суд

сделки

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил в силе запрет на регистрацию изменений структуры владения российскими компаниями, ранее входившими в британскую Raven Property Group, а также на сделки с недвижимостью, принадлежащей этим компаниям и новым владельцам российских активов Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд отклонил ходатайства 17 российских компаний, владеющих складскими комплексами в различных субъектах РФ, и эмиратской Dorfin Holdings Limited об отмене обеспечительных мер. Меры были приняты в августе в деле по иску Генпрокуратуры, в котором она требует признать незаконной передачу инвесткомпанией Raven Property Group Limited своих российских активов местному менеджменту во главе с Богородовым. Ответчиками в иске указаны Raven Property Group Limited, зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, а также Богородов и Шувалов. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В качестве обеспечительных мер суд запретил Федеральной налоговой службе (ФНС) России вносить изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся реорганизации, ликвидации, изменения состава участников и смены руководителей 17 российских юрлиц. Суд также запретил Росреестру вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении всех объектов, принадлежащих 18 компаниям, Богородову и Шувалову. Наконец, суд запретил регистратору "Р.О.С.Т." вносить любые изменения в реестр акционеров четырех из 17 компаний за исключением внесения таких изменений по заявлениям Росимущества. Представители компаний-владельцев складов, заявили, что запрет практически парализовал их хозяйственную деятельность. В частности, стало невозможно регистрировать допсоглашения к договорам с арендаторами, среди которых "монстры сегодняшнего ритейл-рынка" - Х5, "Дикси", Auchan, Simplewine, Wildberries, фармкомпании и другие. Кроме того, ограничения могут привести к расторжению банками кредитных договоров. Представитель Генпрокуратуры назвал аргументы заявителей "домыслами". В иске Генпрокуратура оспаривает опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы. В нарушение действующего законодательства ФАС и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, уточняет истец. Генпрокуратура требует "применить последствие недействительности... сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют ответчики после заключения этой сделки. Инвесткомпания Raven Russia ранее заявила, что "соблюдение действующего законодательства и добросовестность всегда были основными принципами деятельности компании на протяжении всего времени ее существования". Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов оценил стоимость российских складских активов Raven Property Group в 120-160 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, сделки