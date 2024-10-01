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Скидки на рынке новостроек в Москве достигли 40 процентов, сообщили СМИ

Скидки на рынке новостроек в Москве достигли 40 процентов, сообщили СМИ - 01.10.2024, ПРАЙМ

Скидки на рынке новостроек в Москве достигли 40 процентов, сообщили СМИ

Отмена массовой льготной ипотечной программы "Господдержка-2020", а также изменений по другим ипотечным госпрограммам заставляют застройщиков чаще предлагать... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T16:16+0300

2024-10-01T16:16+0300

2024-10-01T16:16+0300

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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Отмена массовой льготной ипотечной программы "Господдержка-2020", а также изменений по другим ипотечным госпрограммам заставляют застройщиков чаще предлагать скидки потенциальным покупателям недвижимости. На рынке были замечены большие дисконты, достигающие 45%, но за ними могут скрываться маркетинговые уловки, сообщает "РБК-Недвижимость".Представители компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" рассказали медиахолдингу, что до отмены льготной ипотеки доля нового жилья со скидками находилась в пределах от 45% до 56%, а сейчас она составляет 64% идут со скидками. При этом 36% новостроек не имеют скидок, но есть возможность согласовать уменьшение цены лота непосредственно в офисе продаж застройщика. Отмечается, что на фоне снижения объемов продаж и повышения ставок по ипотеке многие застройщики оказались в сложной ситуации. При этом они имеют достаточно прибыли от продаж, полученной за предыдущее, чтобы предоставлять определенные скидки.В "НДВ Супермаркет Недвижимости" считают, что средний размера дисконта в московский новостройках увеличился с 3-5% в первом полугодии до 8-9% во втором полугодии.Эксперты "Самолет Плюс" заявили "РБК-Недвижимости", что в первом полугодии размер скидки был в пределах 3-12%, а сейчас — от 5% до 20%. В "Бест-Новострой" установили, что средний дисконт вырос с 3% в июне до 4% в июле, но в сентябре снова уменьшился до 3%. В компании объяснили это тем, что застройщикам приходится субсидировать ипотеку после отмены "Господдержки-2020". Издание также сообщило со ссылкой на экспертов, что максимальные скидки на рынке нового жилья в столице могут достигать 25-30%. Как правило, их предоставляют в отношении определенного пула квартир. Их используют, например в проектах после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с целью быстрой распродажи остатков. В некоторых проектах встречаются дисконты и в большем размере больше, но это чаще всего очень ограниченный объем, говорится в публикации.Кроме того, эксперты рассказали "РБК-Недвижимость", что за большими скидками нередко скрываются маркетинговые уловки. Так, по данным "Метриум", сейчас максимальный размер объявленного дисконта на рынке превышает 45%, но он представляет собой "яркий пример исключительно маркетинговой акции", когда застройщик специально завысил базовую цену лотов, чтобы постоянно привлекать клиентов якобы огромными скидками, а сама цена с дисконтом, по сути, является реальной. Также отмечается, что сообщения о скидках в 20-35% в рекламных объявлениях позволили ряду застройщиков отыграть падение продаж в июле. Реальный же размер скидки в таких случаях, по данным экспертов составляет от 10% максимум 20%.

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россия, недвижимость, ипотека, новостройки, скидки