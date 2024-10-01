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"Неразумно". Песков прокомментировал переговоры по СНВ

"Неразумно". Песков прокомментировал переговоры по СНВ - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Неразумно". Песков прокомментировал переговоры по СНВ

Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), игнорируя текущую ситуацию, не разумно, и Россия этого делать не собирается. Об этом заявил | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:15+0300

2024-10-01T12:15+0300

2024-10-01T12:15+0300

вооружения

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), игнорируя текущую ситуацию, не разумно, и Россия этого делать не собирается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры (по СНВ - ред.), делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно... Россия этого делать не будет", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он подчеркнул, что переговоры должны учитывать изменившиеся условия и не могут проходить без участия европейских стран и учета их военно-ядерной инфраструктуры. Песков отметил, что информация о том, что Россия не будет подписывать новый договор о сокращении СНВ, совпадает с заявлением президента Путина о необходимости учитывать новые аспекты стратегической безопасности.

https://1prime.ru/20240930/doktrina-851863979.html

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россия, кремль, дмитрий песков