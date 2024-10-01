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РФ заинтересована в расширении сотрудничества с Киргизией, заявил Мишустин
РФ заинтересована в расширении сотрудничества с Киргизией, заявил Мишустин - 01.10.2024, ПРАЙМ
РФ заинтересована в расширении сотрудничества с Киргизией, заявил Мишустин
Россия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Киргизией, взаимный товарооборот за первые шесть месяцев текущего года увеличился на... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:04+0300
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экономика
михаил мишустин
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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Киргизией, взаимный товарооборот за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 13%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы высоко ценим дружественные и братские отношения с Киргизией, заинтересованы в расширении нашего торгово-экономического сотрудничества. У нас в январе - июле взаимный товарооборот увеличился на 13%", - сказал Мишустин в ходе встречи с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым. Глава российского правительства предложил ускорить запуск совместных проектов в области транспорта, логистики, промышленной и сельской кооперации, а также цифровой экономики. "Хотел бы отметить полезную деятельность российско-киргизского Фонда развития. Профинансировано более чем 3500 проектов, прорабатываются новые предложения. Важно дать новый импульс работе этого фонда", - добавил Мишустин. В свою очередь премьер Киргизии заявил, что российско-киргизские отношения находятся на самом высоком уровне. Он поблагодарил за присуждение ему российского Ордена Дружбы и отметил, что эта награда является символом крепких связей между Россией и Киргизией. "Я рассматриваю это как проявление высокого уважения к многонациональному народу Кыргызстана, как признание сложившихся отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - сказал премьер-министр Киргизии. Он также сообщил, что президент Киргизии Садыр Жапаров планирует принять участие в очередном заседании совета глав государств СНГ в Москве 7-8 октября и саммите БРИКС в Казани 23-23 октября.
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михаил мишустин, россия, киргизия, сотрудничество
Экономика, Михаил Мишустин, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, сотрудничество
РФ заинтересована в расширении сотрудничества с Киргизией, заявил Мишустин
Мишустин: РФ заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Киргизией
ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Киргизией, взаимный товарооборот за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 13%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы высоко ценим дружественные и братские отношения с Киргизией, заинтересованы в расширении нашего торгово-экономического сотрудничества. У нас в январе - июле взаимный товарооборот увеличился на 13%", - сказал Мишустин в ходе встречи с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым.
Глава российского правительства предложил ускорить запуск совместных проектов в области транспорта, логистики, промышленной и сельской кооперации, а также цифровой экономики.
"Хотел бы отметить полезную деятельность российско-киргизского Фонда развития. Профинансировано более чем 3500 проектов, прорабатываются новые предложения. Важно дать новый импульс работе этого фонда", - добавил Мишустин.
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В свою очередь премьер Киргизии заявил, что российско-киргизские отношения находятся на самом высоком уровне. Он поблагодарил за присуждение ему российского Ордена Дружбы и отметил, что эта награда является символом крепких связей между Россией и Киргизией.
"Я рассматриваю это как проявление высокого уважения к многонациональному народу Кыргызстана, как признание сложившихся отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - сказал премьер-министр Киргизии.
Он также сообщил, что президент Киргизии Садыр Жапаров планирует принять участие в очередном заседании совета глав государств СНГ в Москве 7-8 октября и саммите БРИКС в Казани 23-23 октября.