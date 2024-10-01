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"Все еще рады?" Экс-разведчик предупредил о катастрофе в США - 01.10.2024, ПРАЙМ
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"Все еще рады?" Экс-разведчик предупредил о катастрофе в США
"Все еще рады?" Экс-разведчик предупредил о катастрофе в США - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Все еще рады?" Экс-разведчик предупредил о катастрофе в США
Соединенные Штаты обеспечат себе поражение, если не прекратят поддержку Украины и Израиля. Такое мнение в соцсети Х выразил американский бывший разведчик Скотт... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:44+0300
2024-10-01T11:44+0300
политика
сша
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обеспечат себе поражение, если не прекратят поддержку Украины и Израиля. Такое мнение в соцсети Х выразил американский бывший разведчик Скотт Риттер."Вы все еще рады, что миллиарды уходят на Украину и Израиль?" — обратился он к Камале Харрис после ее публикации о разрушительных последствиях урагана "Хелен", обрушившегося на юго-восточную часть страны.Риттер заключил, что для Вашингтона это станет своего рода "Ватерлоо", так как американские граждане не простят Белому дому жертву в виде американского населения ради конфликтов, которые не имеют к ним никакого отношения.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
11:44 01.10.2024
 
"Все еще рады?" Экс-разведчик предупредил о катастрофе в США

Риттер: конфликты в Израиле и на Украине приведут к поражению США

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обеспечат себе поражение, если не прекратят поддержку Украины и Израиля. Такое мнение в соцсети Х выразил американский бывший разведчик Скотт Риттер.
"Вы все еще рады, что миллиарды уходят на Украину и Израиль?" — обратился он к Камале Харрис после ее публикации о разрушительных последствиях урагана "Хелен", обрушившегося на юго-восточную часть страны.
Риттер заключил, что для Вашингтона это станет своего рода "Ватерлоо", так как американские граждане не простят Белому дому жертву в виде американского населения ради конфликтов, которые не имеют к ним никакого отношения.
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