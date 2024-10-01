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Минфин рассказал, сколько россияне ежегодно тратят на ставки у букмекеров

Минфин рассказал, сколько россияне ежегодно тратят на ставки у букмекеров - 01.10.2024, ПРАЙМ

Минфин рассказал, сколько россияне ежегодно тратят на ставки у букмекеров

Порядка 6 миллионов россиян ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это больше 1 триллиона рублей, заявил заместитель министра финансов РФ... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:51+0300

2024-10-01T12:51+0300

2024-10-01T12:52+0300

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россия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Порядка 6 миллионов россиян ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это больше 1 триллиона рублей, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2019 году была 210 миллиардов рублей, в 2023 году - это уже 1,2 триллиона рублей. Целевые отчисления соответственно выросли с 1 миллиарда рублей в 2019 году и достигли за первое полугодие этого года практически уже 17 миллиардов рублей, то есть мы побили все рекорды по этой отрасли", - сказал он, выступая на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт". "Сейчас ежегодно в букмекерских конторах ставки делают порядка 6 миллионов человек. Это массовый бизнес, он охватывает огромное количество людей. Люди тратят на это уже больше триллиона рублей в год", - добавил он. По его словам, Минфин России с одной стороны радует рост поступлений в бюджет, но вместе с тем вызывает беспокойство охват участников. "В этой связи нас это с одной стороны радует, что у нас есть поступления в бюджет и они растут: поступления на спорт, на государственные нужды, на задачи, которые поставил президент. С другой стороны, конечно, охват участников в этих мероприятиях нас не может не беспокоить", - сказал он. "С одной стороны это прикольно: люди получают удовольствие, азартные игры, развлечения. С другой стороны, есть и социальная проблема. Когда мы говорим про финансирование детско-юношеского спорта, например, и если дети со школьного возраста начинают видеть и узнавать брендинг букмекера, это может быть проблемой для них в будущем. На рекламу не зря столько тратят огромные корпорации в мире, это работает потом же на подсознательном уровне и это не может нас не беспокоить как регулятора азартных игр", - сказал Чебесков. "Как ни странно, мы мало про это говорим публично, но у нас задачи развивать азартные игры, у Минфина, нет. У нас подход наоборот, он заключается в установлении требований и ограничений к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр, направленных на защиту нравственности, прав и законных интересов граждан. Мы работаем здесь с букмекерами с целью, наоборот, ограничить распространение букмекеров. У нас в Минфине в этом плане сложная задача, потому что мы хотим больше денег на спорт, но одновременно не хотим большего развития. Мы внутри себя пытаемся это соединить", - сказал он. "Мы все понимаем, что это такая отрасль, которую нужно правильно регулировать, чтобы у нас большая часть этого бизнеса была в белой легальной зоне, чтобы мы минимизировали черный бизнес, нелегальные онлайн-казино. Я сказал статистику, что 1,2 триллиона рублей люди приносят в букмекерские конторы. Вполне возможно, что столько же, а может быть даже больше, люди тратят в нелегальных онлайн-казино, которые мы можем только видеть предположительно через банковские операции", - добавил Чебесков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин