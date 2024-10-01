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Суд в России поддержал взыскание средств со структур JP Morgan - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Суд в России поддержал взыскание средств со структур JP Morgan
Суд в России поддержал взыскание средств со структур JP Morgan - 01.10.2024, ПРАЙМ
Суд в России поддержал взыскание средств со структур JP Morgan
Арбитражный суд Московского округа согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по иску ООО "Содействие международным расчетам" (СМР), процессуального... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T18:05+0300
2024-10-01T18:06+0300
россия
суд
взыскание средств
jp morgan
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по иску ООО "Содействие международным расчетам" (СМР), процессуального правопреемника Совкомбанка, взыскали с двух структур американского JP Morgan, одного из крупнейших инвестбанков мира, почти 14 миллионов долларов (более 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы ответчиков на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Как ранее пояснил в суде истец, в 2016 году Совкомбанк и первый ответчик – английская J.P. Morgan Securities PLC – заключили два соглашения – по сделкам репо и по производным сделкам на финансовых рынках. После 24 февраля 2022 года эти соглашения были расторгнуты, в результате прекращения отношений у J.P. Morgan Securities остались неисполненные обязательства перед Совкомбанком в размере около 14 миллионов долларов, сообщил истец. По словам представителя СМР, эти средства английская компания, соблюдая антироссийские санкции, перечислила на заблокированный счет, где они будут находиться, пока не снимут санкции с Совкомбанка. Но, как считает истец, J.P. Morgan Securities могла перечислить деньги Совкомбанку через второго ответчика – российский банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", – который под санкциями не находится. И поскольку ответчики уклонились от исполнения обязательств, истец считает, что они причинили ему убытки, которые он потребовал возместить через суд. Представитель J.P. Morgan Securities просил суд оставить иск без рассмотрения, ссылаясь на договорную подсудность английскому суду, и позицию по существу спора излагать не стал. Юрист "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" заявил, что не существует норм права, обязывающих его исполнять обязательство за одно из других лиц группы. Изначально с этим иском в суд обратился Совкомбанк. На заседании в ноябре его представитель сообщил, что произошла реорганизация банка в форме выделения из него ООО "СМР", которому и были переданы права требования к ответчикам. Совкомбанк – универсальный банк, входящий в десятку российских банков по объему активов. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет широкий набор финансовых и банковских услуг для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Банк при этом не оказывает услуг физлицам.
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россия, суд, взыскание средств, jp morgan
РОССИЯ, суд, взыскание средств, JP Morgan
18:05 01.10.2024 (обновлено: 18:06 01.10.2024)
 
Суд в России поддержал взыскание средств со структур JP Morgan

Суд поддержал взыскание 1,3 млрд руб со структур JP Morgan по иску компании СМР

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по иску ООО "Содействие международным расчетам" (СМР), процессуального правопреемника Совкомбанка, взыскали с двух структур американского JP Morgan, одного из крупнейших инвестбанков мира, почти 14 миллионов долларов (более 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу).
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы ответчиков на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Как ранее пояснил в суде истец, в 2016 году Совкомбанк и первый ответчик – английская J.P. Morgan Securities PLC – заключили два соглашения – по сделкам репо и по производным сделкам на финансовых рынках. После 24 февраля 2022 года эти соглашения были расторгнуты, в результате прекращения отношений у J.P. Morgan Securities остались неисполненные обязательства перед Совкомбанком в размере около 14 миллионов долларов, сообщил истец.
По словам представителя СМР, эти средства английская компания, соблюдая антироссийские санкции, перечислила на заблокированный счет, где они будут находиться, пока не снимут санкции с Совкомбанка. Но, как считает истец, J.P. Morgan Securities могла перечислить деньги Совкомбанку через второго ответчика – российский банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", – который под санкциями не находится. И поскольку ответчики уклонились от исполнения обязательств, истец считает, что они причинили ему убытки, которые он потребовал возместить через суд.
Представитель J.P. Morgan Securities просил суд оставить иск без рассмотрения, ссылаясь на договорную подсудность английскому суду, и позицию по существу спора излагать не стал. Юрист "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" заявил, что не существует норм права, обязывающих его исполнять обязательство за одно из других лиц группы. Изначально с этим иском в суд обратился Совкомбанк. На заседании в ноябре его представитель сообщил, что произошла реорганизация банка в форме выделения из него ООО "СМР", которому и были переданы права требования к ответчикам.
Совкомбанк – универсальный банк, входящий в десятку российских банков по объему активов. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет широкий набор финансовых и банковских услуг для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Банк при этом не оказывает услуг физлицам.
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РОССИЯсудвзыскание средствJP Morgan
 
 
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