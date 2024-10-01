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В России ждут роста доли сырья, направляемого на нефтегазохимию - 01.10.2024, ПРАЙМ
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В России ждут роста доли сырья, направляемого на нефтегазохимию
В России ждут роста доли сырья, направляемого на нефтегазохимию - 01.10.2024, ПРАЙМ
В России ждут роста доли сырья, направляемого на нефтегазохимию
Доля производимых в РФ сжиженных углеводородных газов (СУГ), этана и нафты, которые будут направляться на нефтегазохимию, к 2030 году должна достигнуть 33-35%... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T19:14+0300
2024-10-01T19:24+0300
экономика
россия
нефтехимическая промышленность
сырье
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доля производимых в РФ сжиженных углеводородных газов (СУГ), этана и нафты, которые будут направляться на нефтегазохимию, к 2030 году должна достигнуть 33-35% по сравнению с 27,2% в 2023 году, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики", приложенного к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "...С достижением к концу 2030 года... доли сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нафта), направляемого на нефтегазохимию, в размере 33-35%", - говорится в документе. Согласно материалам, в 2022 году доля сырья, которое шло на нефтегазохимию, составляла 26%, в 2023 году - 27,2%. В 2024 году она должна вырасти до 27,4%, в 2025-2026 годах составить 28%, а в 2027 году достигнуть 28,1%.
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россия, нефтехимическая промышленность, сырье
Экономика, РОССИЯ, нефтехимическая промышленность, сырье
19:14 01.10.2024 (обновлено: 19:24 01.10.2024)
 
В России ждут роста доли сырья, направляемого на нефтегазохимию

Госпорграмма: треть СУГ, этана и нафты пойдет на нефтегазохимию в РФ к 2030 году

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОмский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").
Омский нефтеперерабатывающий завод Сибирской нефтяной компании (ныне Газпром нефть). - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доля производимых в РФ сжиженных углеводородных газов (СУГ), этана и нафты, которые будут направляться на нефтегазохимию, к 2030 году должна достигнуть 33-35% по сравнению с 27,2% в 2023 году, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики", приложенного к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"...С достижением к концу 2030 года... доли сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нафта), направляемого на нефтегазохимию, в размере 33-35%", - говорится в документе.
Согласно материалам, в 2022 году доля сырья, которое шло на нефтегазохимию, составляла 26%, в 2023 году - 27,2%. В 2024 году она должна вырасти до 27,4%, в 2025-2026 годах составить 28%, а в 2027 году достигнуть 28,1%.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
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Вчера, 21:12
 
ЭкономикаРОССИЯнефтехимическая промышленностьсырье
 
 
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