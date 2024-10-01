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В России ждут роста доли сырья, направляемого на нефтегазохимию

В России ждут роста доли сырья, направляемого на нефтегазохимию - 01.10.2024, ПРАЙМ

В России ждут роста доли сырья, направляемого на нефтегазохимию

Доля производимых в РФ сжиженных углеводородных газов (СУГ), этана и нафты, которые будут направляться на нефтегазохимию, к 2030 году должна достигнуть 33-35%... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T19:14+0300

2024-10-01T19:14+0300

2024-10-01T19:24+0300

экономика

россия

нефтехимическая промышленность

сырье

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доля производимых в РФ сжиженных углеводородных газов (СУГ), этана и нафты, которые будут направляться на нефтегазохимию, к 2030 году должна достигнуть 33-35% по сравнению с 27,2% в 2023 году, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики", приложенного к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "...С достижением к концу 2030 года... доли сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нафта), направляемого на нефтегазохимию, в размере 33-35%", - говорится в документе. Согласно материалам, в 2022 году доля сырья, которое шло на нефтегазохимию, составляла 26%, в 2023 году - 27,2%. В 2024 году она должна вырасти до 27,4%, в 2025-2026 годах составить 28%, а в 2027 году достигнуть 28,1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефтехимическая промышленность, сырье