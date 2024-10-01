https://1prime.ru/20241001/telegram-851901393.html
В России зафиксировали сбои в работе Telegram
В России зафиксировали сбои в работе Telegram - 01.10.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали сбои в работе Telegram
У некоторых российских пользователей возникли проблемы с работой мессенджера Telegram. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T20:48+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. У некоторых российских пользователей возникли проблемы с работой мессенджера Telegram. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Отмечается, что наиболее частыми проблемами являются долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Ряд пользователей жалуется на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии мессенджера. По данным РИА Новости, сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб со стороны пользователей.
https://1prime.ru/20240923/telegram-851732528.html
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россия, telegram, проблемы
РОССИЯ, Telegram, проблемы
В России зафиксировали сбои в работе Telegram
РИА Новости: ряд пользователей в РФ столкнулись с проблемами в работе Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. У некоторых российских пользователей возникли проблемы с работой мессенджера Telegram. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что наиболее частыми проблемами являются долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Ряд пользователей жалуется на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии мессенджера.
По данным РИА Новости, сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб со стороны пользователей.
Эксперт рассказал, какие данные о пользователе может передать Telegram