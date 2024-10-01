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В России зафиксировали сбои в работе Telegram - 01.10.2024, ПРАЙМ
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В России зафиксировали сбои в работе Telegram
В России зафиксировали сбои в работе Telegram - 01.10.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали сбои в работе Telegram
У некоторых российских пользователей возникли проблемы с работой мессенджера Telegram. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T20:48+0300
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россия
telegram
проблемы
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. У некоторых российских пользователей возникли проблемы с работой мессенджера Telegram. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Отмечается, что наиболее частыми проблемами являются долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Ряд пользователей жалуется на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии мессенджера. По данным РИА Новости, сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб со стороны пользователей.
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россия, telegram, проблемы
РОССИЯ, Telegram, проблемы
20:48 01.10.2024 (обновлено: 20:51 01.10.2024)
 
В России зафиксировали сбои в работе Telegram

РИА Новости: ряд пользователей в РФ столкнулись с проблемами в работе Telegram

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. У некоторых российских пользователей возникли проблемы с работой мессенджера Telegram. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что наиболее частыми проблемами являются долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Ряд пользователей жалуется на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии мессенджера.
По данным РИА Новости, сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб со стороны пользователей.
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