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Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2024 году, заявил посол

Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2024 году, заявил посол - 01.10.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2024 году, заявил посол

Товарооборот РФ и Китая преодолеет установленную планку в 200 миллиардов долларов к концу текущего года, считает российский посол в Китае Игорь Моргулов. Об... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T07:56+0300

2024-10-01T07:56+0300

2024-10-01T07:56+0300

экономика

китай

россия

товарооборот

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ПЕКИН, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Китая преодолеет установленную планку в 200 миллиардов долларов к концу текущего года, считает российский посол в Китае Игорь Моргулов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости."Конечно, хотелось бы, чтобы объем взаимной торговли каждый раз прибавлял так же, как и в последние годы – с 2021 года, по китайской статистике, нам удалось нарастить товарооборот на 63% с 146,8 миллиарда долларов США до рекордных 240,2 миллиарда долларов в 2023 году", - подчеркнул дипломат. Моргулов уточнил, что товарообмен между странами продолжает расти. Именно это, считает эксперт, и является основанием для преодоления установленных показателей. Кроме того, отметил посол, успех двусторонних экономических отношений напрямую связан с интенсивным развитием инвестиционного партнерства.Так, согласно статистическим данным, в портфеле профильной межправкомиссии имеется более 80 крупных проектов в ряде отраслей.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.

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китай, россия, товарооборот