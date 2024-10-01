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Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2024 году, заявил посол - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2024 году, заявил посол
Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2024 году, заявил посол - 01.10.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2024 году, заявил посол
Товарооборот РФ и Китая преодолеет установленную планку в 200 миллиардов долларов к концу текущего года, считает российский посол в Китае Игорь Моргулов. Об... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T07:56+0300
2024-10-01T07:56+0300
экономика
китай
россия
товарооборот
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ПЕКИН, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Китая преодолеет установленную планку в 200 миллиардов долларов к концу текущего года, считает российский посол в Китае Игорь Моргулов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости."Конечно, хотелось бы, чтобы объем взаимной торговли каждый раз прибавлял так же, как и в последние годы – с 2021 года, по китайской статистике, нам удалось нарастить товарооборот на 63% с 146,8 миллиарда долларов США до рекордных 240,2 миллиарда долларов в 2023 году", - подчеркнул дипломат. Моргулов уточнил, что товарообмен между странами продолжает расти. Именно это, считает эксперт, и является основанием для преодоления установленных показателей. Кроме того, отметил посол, успех двусторонних экономических отношений напрямую связан с интенсивным развитием инвестиционного партнерства.Так, согласно статистическим данным, в портфеле профильной межправкомиссии имеется более 80 крупных проектов в ряде отраслей.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.
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китай, россия, товарооборот
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, товарооборот
07:56 01.10.2024
 
Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2024 году, заявил посол

Моргулов: товарооборот России и Китая в этом году преодолеет планку в $200 млрд

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВеликая китайская стена
Великая китайская стена - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ПЕКИН, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Китая преодолеет установленную планку в 200 миллиардов долларов к концу текущего года, считает российский посол в Китае Игорь Моргулов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Конечно, хотелось бы, чтобы объем взаимной торговли каждый раз прибавлял так же, как и в последние годы – с 2021 года, по китайской статистике, нам удалось нарастить товарооборот на 63% с 146,8 миллиарда долларов США до рекордных 240,2 миллиарда долларов в 2023 году", - подчеркнул дипломат.
Моргулов уточнил, что товарообмен между странами продолжает расти. Именно это, считает эксперт, и является основанием для преодоления установленных показателей. Кроме того, отметил посол, успех двусторонних экономических отношений напрямую связан с интенсивным развитием инвестиционного партнерства.
Так, согласно статистическим данным, в портфеле профильной межправкомиссии имеется более 80 крупных проектов в ряде отраслей.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Посол РФ в Китае рассказал об отношениях государств
07:35
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.
 
ЭкономикаКИТАЙРОССИЯтоварооборот
 
 
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