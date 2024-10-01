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Белорусский премьер отметил рост товарооборота с Россией

Белорусский премьер отметил рост товарооборота с Россией - 01.10.2024, ПРАЙМ

Белорусский премьер отметил рост товарооборота с Россией

Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 8,5%, однако скромный масштаб этой цифры объясняется серьезным скачком взаимной торговли год назад, отметил на встрече с... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:16+0300

2024-10-01T09:16+0300

2024-10-01T09:16+0300

экономика

белоруссия

россия

товарооборот

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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 8,5%, однако скромный масштаб этой цифры объясняется серьезным скачком взаимной торговли год назад, отметил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на полях Евразийского экономического форума председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко. Ранее Мишустин заявил, что товарооборот Москвы и Минска составил 8,355 трлн рублей. "В процентах это выглядит как 8,5% мы прибавили в товарообороте. Но это на фоне, вы помните, такого серьезного скачка в прошлом году". "Эти цифры говорят о том, что курс выбран правильно и кооперация во всех сферах дает свой позитивный результат", - отметил Головченко. По его словам, ключевые направления экономического взаимодействия двух стран - промышленная кооперация, технологический суверенитет и импортонезависимость. Белорусский премьер добавил, что также "реализуется целый ряд совместных программ" для импортозамещения в том числе и в ПО.

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белоруссия, россия, товарооборот