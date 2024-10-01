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США предупредили Израиль о готовящейся атаке Ирана

США предупредили Израиль о готовящейся атаке Ирана - 01.10.2024, ПРАЙМ

США предупредили Израиль о готовящейся атаке Ирана

Соединенные Штаты передали Израилю информацию о вероятно ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель израильской армии... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T17:20+0300

2024-10-01T17:20+0300

2024-10-01T17:20+0300

политика

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты передали Израилю информацию о вероятно ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари."Некоторое время назад США проинформировали нас, что они видят подготовку Ирана к запуску ракет в направлении Израиля в ближайшее время", — рассказал он.Хагари добавил, что в настоящее время угрозы со стороны Тегерана не наблюдается.Он отметил, что американская сторона считает, что Иран готовится к запуску баллистических ракет в сторону Израиля, и предупредила о "тяжелых последствиях" для Ирана.

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израиль, иран, сша