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Турция планирует отказаться от цели по членству в ЕС, считает эксперт
Турция планирует отказаться от цели по членству в ЕС, считает эксперт - 01.10.2024, ПРАЙМ
Турция планирует отказаться от цели по членству в ЕС, считает эксперт
Турция намерена отказаться от членства в Евросоюзе, чтобы стать неким мостом между БРИКС и "Таможенным союзом" Брюсселя, рассказал РИА Новости турецкий аналитик | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T07:04+0300
2024-10-01T07:04+0300
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АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Турция намерена отказаться от членства в Евросоюзе, чтобы стать неким мостом между БРИКС и "Таможенным союзом" Брюсселя, рассказал РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Так, страна с 1999 года является кандидатом на членство в ЕС, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнял, что при определенных обстоятельствах дороги страны и ЕС могут разойтись. "Администрация... планирует отказаться от цели полноправного членства в отношениях с Евросоюзом и перейти к модели "привилегированного партнерства". Планируется создать своего рода страну-мост, которая попытается объединить членство в БРИКС и Таможенный союз ЕС. Эта ориентация, которая, несомненно, станет интересным опытом, потребует большой политической гибкости и способности к дипломатическому маневрированию", - объяснил Озер. При этом турецкий эксперт считает, что членство страны в БРИКС не создает серьезной угрозы интересам Вашингтона. "Крупнейшим торговым партнером Турции по-прежнему остается Евросоюз, и нынешняя ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. БРИКС - еще не завершившая свое формирование структура, поэтому сложно предсказать, куда именно она будет развиваться. В ближайшем будущем предусматривается создание структуры, которая попытается выполнять функции западных кредитных учреждений, таких как Всемирный банк и МВФ, на лучших условиях. На втором этапе вместо доллара в торговле между странами-членами планируется использовать валюту, закрытую для манипуляций, такую как криптовалюта БРИКС. Третий этап – создание политического и таможенного союза. Однако третья цель является весьма спорным вопросом из-за институциональных структур экономик стран-членов и потенциальных стран-членов. Поэтому Турция, если будет членом союза, на долю которого не будет приходиться даже половины объема ее торговли, вряд ли будет угрожать американским интересам", - пояянил он.
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турция, ес, брикс, таможенный союз
Экономика, ТУРЦИЯ, ЕС, БРИКС, таможенный союз
Турция планирует отказаться от цели по членству в ЕС, считает эксперт
Озер: Турция планирует отказаться от цели по членству в ЕС и стать мостом с БРИКС
АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Турция намерена отказаться от членства в Евросоюзе, чтобы стать неким мостом между БРИКС и "Таможенным союзом" Брюсселя, рассказал РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Так, страна с 1999 года является кандидатом на членство в ЕС, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнял, что при определенных обстоятельствах дороги страны и ЕС могут разойтись.
"Администрация... планирует отказаться от цели полноправного членства в отношениях с Евросоюзом и перейти к модели "привилегированного партнерства". Планируется создать своего рода страну-мост, которая попытается объединить членство в БРИКС и Таможенный союз ЕС. Эта ориентация, которая, несомненно, станет интересным опытом, потребует большой политической гибкости и способности к дипломатическому маневрированию", - объяснил Озер.
При этом турецкий эксперт считает, что членство страны в БРИКС не создает серьезной угрозы интересам Вашингтона.
В Турции ответили на критику стремления в БРИКС
"Крупнейшим торговым партнером Турции по-прежнему остается Евросоюз, и нынешняя ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. БРИКС - еще не завершившая свое формирование структура, поэтому сложно предсказать, куда именно она будет развиваться. В ближайшем будущем предусматривается создание структуры, которая попытается выполнять функции западных кредитных учреждений, таких как Всемирный банк и МВФ, на лучших условиях. На втором этапе вместо доллара в торговле между странами-членами планируется использовать валюту, закрытую для манипуляций, такую как криптовалюта БРИКС. Третий этап – создание политического и таможенного союза. Однако третья цель является весьма спорным вопросом из-за институциональных структур экономик стран-членов и потенциальных стран-членов. Поэтому Турция, если будет членом союза, на долю которого не будет приходиться даже половины объема ее торговли, вряд ли будет угрожать американским интересам", - пояянил он.