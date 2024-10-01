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"Безоговорочная капитуляция". В США сделали заявление о будущем Украины
"Безоговорочная капитуляция". В США сделали заявление о будущем Украины - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Безоговорочная капитуляция". В США сделали заявление о будущем Украины
Украинский конфликт завершится только безоговорочной капитуляцией Киева в военном плане. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T23:18+0300
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украинский конфликт завершится только безоговорочной капитуляцией Киева в военном плане. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.По его словам, "будет безоговорочная капитуляция Украины, это будет военная капитуляция", когда ВСУ будут распущены и "им не позволят остаться в целости".Джонсон также полагает, что украинским властям придется вывести весь персонал НАТО со своей территории, при этом сам конфликт не продлится долго. Эксперт также отметил, что сейчас у украинских войск нарушена логистика.По мнению Джонсона, что бы на Западе ни называли переговорами, "они будут похожи на переговоры об урегулировании, которые вели нацисты в конце Второй мировой войны, где речь шла о безоговорочной капитуляции".После нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, которые ранее озвучил Путин, не аннулированы, но пока Москва не будет разговаривать с Киевом.Предложения Путина по урегулированию украинского конфликта предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг эти предложения.
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Политика, США, ЗАПАД, УКРАИНА, СВО
"Безоговорочная капитуляция". В США сделали заявление о будущем Украины
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украину ждет только безоговорочная военная капитуляция
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ.
Украинский конфликт завершится только безоговорочной капитуляцией Киева в военном плане. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью
YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, "будет безоговорочная капитуляция Украины, это будет военная капитуляция", когда ВСУ будут распущены и "им не позволят остаться в целости".
Джонсон также полагает, что украинским властям придется вывести весь персонал НАТО со своей территории, при этом сам конфликт не продлится долго.
Эксперт также отметил, что сейчас у украинских войск нарушена логистика.
По мнению Джонсона, что бы на Западе ни называли переговорами, "они будут похожи на переговоры об урегулировании, которые вели нацисты в конце Второй мировой войны, где речь шла о безоговорочной капитуляции".
После нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, которые ранее озвучил Путин, не аннулированы, но пока Москва не будет разговаривать с Киевом.
Предложения Путина по урегулированию украинского конфликта предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг эти предложения.
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