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В Израиле оценили ущерб от иранской ракетной атаки - 01.10.2024, ПРАЙМ
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В Израиле оценили ущерб от иранской ракетной атаки
В Израиле оценили ущерб от иранской ракетной атаки - 01.10.2024, ПРАЙМ
В Израиле оценили ущерб от иранской ракетной атаки
Ракетный удар со стороны Ирана причинил минимальный ущерб Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T22:34+0300
2024-10-01T23:02+0300
политика
иран
израиль
конфликт
ракетный удар
ущерб
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - ПРАЙМ. Ракетный удар со стороны Ирана причинил минимальный ущерб Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечается, что ракетная атака не являлась демонстративной и каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. При этом, благодаря работе систем противовоздушной обороны, перехвативших большинство из 180 ракет, был причинен минимальный ущерб. Имели место "некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. В ВВС Израиля также заявили, что иранский ракетный обстрел не нанес урона их боеспособности.Ранее иранские СМИ сообщили, что при атаке с применением баллистических ракет были поражены авиабазы и уничтожены десятки новейших истребителей F-35. В ведомстве отметили, что "нет ущерба боеспособности ВВС", самолеты и все системы ПВО продолжают работать в прежнем режиме.Пресс-служба добавила, что ВВС Израиля "наносят и будут наносить удары по позициям наших врагов на Ближнем Востоке".Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил что Иран запустил по территории Израиля примерно 180 баллистических ракет. При этом издание Jerusalem Post ранее сообщало, что Иран выпустил по Израилю около четырехсот ракет.Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
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иран, израиль, конфликт, ракетный удар, ущерб
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, конфликт, ракетный удар, ущерб
22:34 01.10.2024 (обновлено: 23:02 01.10.2024)
 
В Израиле оценили ущерб от иранской ракетной атаки

ЦАХАЛ: ущерб от иранской ракетной атаки на Израиль оказался минимальным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - ПРАЙМ. Ракетный удар со стороны Ирана причинил минимальный ущерб Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что ракетная атака не являлась демонстративной и каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. При этом, благодаря работе систем противовоздушной обороны, перехвативших большинство из 180 ракет, был причинен минимальный ущерб. Имели место "некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны.
В ВВС Израиля также заявили, что иранский ракетный обстрел не нанес урона их боеспособности.
Ранее иранские СМИ сообщили, что при атаке с применением баллистических ракет были поражены авиабазы и уничтожены десятки новейших истребителей F-35. В ведомстве отметили, что "нет ущерба боеспособности ВВС", самолеты и все системы ПВО продолжают работать в прежнем режиме.
Пресс-служба добавила, что ВВС Израиля "наносят и будут наносить удары по позициям наших врагов на Ближнем Востоке".
Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил что Иран запустил по территории Израиля примерно 180 баллистических ракет. При этом издание Jerusalem Post ранее сообщало, что Иран выпустил по Израилю около четырехсот ракет.
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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