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Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину - 01.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Франция допускает отправку своих военных на Украину. Об этом в беседе с Berliner Zeitung рассказал Госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T12:48+0300
2024-10-01T12:48+0300
политика
франция
украина
армия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Франция допускает отправку своих военных на Украину. Об этом в беседе с Berliner Zeitung рассказал Госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад."Президент (Франции Эмманюэль. — Прим. Ред.) Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать", — заметил собеседник издания.Хаддад также добавил, что французские власти до сих пор придерживаются такой позиции, кроме того, на территории Украины до сих пор планируется проведение учебных миссий французских солдат.Ранее президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину, если Россия прорвет линию фронта и поступит соответствующий запрос из Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
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франция, украина, армия
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, армия
12:48 01.10.2024
 
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину

Госсекретарь Франции Хаддад не исключил отправку войск на Украину

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Франция допускает отправку своих военных на Украину. Об этом в беседе с Berliner Zeitung рассказал Госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад.
"Президент (Франции Эмманюэль. — Прим. Ред.) Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать", — заметил собеседник издания.
Хаддад также добавил, что французские власти до сих пор придерживаются такой позиции, кроме того, на территории Украины до сих пор планируется проведение учебных миссий французских солдат.
Ранее президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину, если Россия прорвет линию фронта и поступит соответствующий запрос из Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
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