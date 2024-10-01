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Госдума одобрила законопроект о штрафах за опасное вождение
Госдума одобрила законопроект о штрафах за опасное вождение - 01.10.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила законопроект о штрафах за опасное вождение
Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы в размере до пяти тысяч рублей за... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:43+0300
2024-10-01T16:43+0300
2024-10-01T16:43+0300
россия
пдд
дорожные штрафы
вождение автомобиля
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы в размере до пяти тысяч рублей за опасное вождение. Согласно документу, указанные выше поправки необходимо внести в Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38. Она будет предусматривать административную ответственность за нарушение ПДД, которое выразилось в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. В пояснительной записке к документу сказано, что в соцсетях часто появляются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду. Отмечается, что по вине таких водителей происходит до 80% ДТП. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее заявил, что необходимость внесения поправок обусловлена складывающейся ситуацией. Он полагает, что нужно дорабатывать инициативу, ужесточая наказание за повторное нарушение.Законопроект внесла в ГД группа депутатов от ЛДПР, а также сенатор Елена Афанасьева.
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россия, пдд, дорожные штрафы, вождение автомобиля
РОССИЯ, ПДД, дорожные штрафы, вождение автомобиля
Госдума одобрила законопроект о штрафах за опасное вождение
Госдума одобрила законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы в размере до пяти тысяч рублей за опасное вождение.
Согласно документу, указанные выше поправки необходимо внести в Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38. Она будет предусматривать административную ответственность за нарушение ПДД, которое выразилось в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В пояснительной записке к документу сказано, что в соцсетях часто появляются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду. Отмечается, что по вине таких водителей происходит до 80% ДТП.
Председатель ГД Вячеслав Володин ранее заявил, что необходимость внесения поправок обусловлена складывающейся ситуацией. Он полагает, что нужно дорабатывать инициативу, ужесточая наказание за повторное нарушение.
Законопроект внесла в ГД группа депутатов от ЛДПР, а также сенатор Елена Афанасьева.
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