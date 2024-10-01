https://1prime.ru/20241001/vsu-851883036.html

"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ

"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины находятся в серьезной опасности из-за острой нехватки военной техники, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:00+0300

2024-10-01T10:00+0300

2024-10-01T10:00+0300

спецоперация на украине

всу

вооружение

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины находятся в серьезной опасности из-за острой нехватки военной техники, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис."Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — заметил эксперт.Меркурис также подчеркнул, что дисбаланс в технике и вооружении между украинской и российской армиями приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ. Кроме того, дефицит вооружения уже довел до того, что Украина "истекает кровью", заключил он.Москва считает, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и прямым образом вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузовые отправления с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских военных. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и обучение военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20241001/vsu-851880238.html

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всу, вооружение