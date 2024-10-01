https://1prime.ru/20241001/vsu-851883036.html
"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ
"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ
Бойцы Вооруженных сил Украины находятся в серьезной опасности из-за острой нехватки военной техники, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:00+0300
2024-10-01T10:00+0300
2024-10-01T10:00+0300
спецоперация на украине
всу
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763404_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_adab0cd08a6d493d30e2aac70987d6d6.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины находятся в серьезной опасности из-за острой нехватки военной техники, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис."Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — заметил эксперт.Меркурис также подчеркнул, что дисбаланс в технике и вооружении между украинской и российской армиями приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ. Кроме того, дефицит вооружения уже довел до того, что Украина "истекает кровью", заключил он.Москва считает, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и прямым образом вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузовые отправления с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских военных. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и обучение военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20241001/vsu-851880238.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_268f16561f6ad0f71c2a0abce53254f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, вооружение
Спецоперация на Украине, ВСУ, вооружение
"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ
Меркурис: ВСУ подвергаются смертельной опасности из-за дефицита бронетехники
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ.
Бойцы Вооруженных сил Украины находятся в серьезной опасности из-за острой нехватки военной техники, рассказал
на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
"Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — заметил эксперт.
Меркурис также подчеркнул, что дисбаланс в технике и вооружении между украинской и российской армиями приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ. Кроме того, дефицит вооружения уже довел до того, что Украина "истекает кровью", заключил он.
Москва считает, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и прямым образом вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузовые отправления с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских военных. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и обучение военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ