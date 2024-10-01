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"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ
"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ
Бойцы Вооруженных сил Украины находятся в серьезной опасности из-за острой нехватки военной техники, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:00+0300
2024-10-01T10:00+0300
спецоперация на украине
всу
вооружение
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины находятся в серьезной опасности из-за острой нехватки военной техники, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис."Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — заметил эксперт.Меркурис также подчеркнул, что дисбаланс в технике и вооружении между украинской и российской армиями приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ. Кроме того, дефицит вооружения уже довел до того, что Украина "истекает кровью", заключил он.Москва считает, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и прямым образом вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузовые отправления с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских военных. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и обучение военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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всу, вооружение
Спецоперация на Украине, ВСУ, вооружение
10:00 01.10.2024
 
"Смертельная опасность". В Британии раскрыли, до чего дошли ВСУ

Меркурис: ВСУ подвергаются смертельной опасности из-за дефицита бронетехники

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины находятся в серьезной опасности из-за острой нехватки военной техники, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
"Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — заметил эксперт.
Меркурис также подчеркнул, что дисбаланс в технике и вооружении между украинской и российской армиями приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ. Кроме того, дефицит вооружения уже довел до того, что Украина "истекает кровью", заключил он.
Москва считает, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и прямым образом вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузовые отправления с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских военных. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и обучение военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУвооружение
 
 
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