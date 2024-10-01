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"Проигрываем войну". В Вашингтоне забили тревогу из-за ситуации на Украине

"Проигрываем войну". В Вашингтоне забили тревогу из-за ситуации на Украине - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Проигрываем войну". В Вашингтоне забили тревогу из-за ситуации на Украине

Соединенные Штаты стремятся перевести конфликт на Украине в более спокойное русло, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление главы вашингтонского офиса... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:44+0300

2024-10-01T10:44+0300

2024-10-01T10:52+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремятся перевести конфликт на Украине в более спокойное русло, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление главы вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро."Администрация Байдена осознает, что ее нынешняя стратегия неустойчива, потому что мы (США — Прим. ред.) проигрываем войну. Они думают о том, как перевести эту войну в более спокойное состояние", — отметил собеседник издания.В материале также говорится, что Киев столкнется с наибольшей угрозой в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в ноябре, так как он может попытаться предложить Украине невыгодное мирное соглашение, угрожая приостановлением дальнейшей военной и финансовой помощи.Ранее президент России Владимир Путин озвучил предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявив, что Москва сразу же прекратит огонь и будет готова к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.Российский лидер также добавил, что Киеву необходимо отказаться от присоединения к НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Украинская сторона в свою очередь предложения отклонила.

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россия, всу