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ВТБ ввел новую функцию для самозанятых
ВТБ ввел новую функцию для самозанятых - 01.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ ввел новую функцию для самозанятых
Клиенты ВТБ, являющиеся самозанятыми, получили возможность принимать в "ВТБ Онлайн" оплату по QR-коду от клиентов других российских банков и автоматически... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T13:42+0300
2024-10-01T13:42+0300
2024-10-01T13:42+0300
втб
самозанятые
qr-код
чек
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ, являющиеся самозанятыми, получили возможность принимать в "ВТБ Онлайн" оплату по QR-коду от клиентов других российских банков и автоматически получать чек, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь самозанятые-клиенты ВТБ смогут принимать оплату по QR-коду от клиентов любых российских банков в "ВТБ Онлайн" и автоматически получать чек об операции. Функция автоформирования чеков в сервисе оплаты по QR-коду появилась на банковском рынке впервые", - говорится в сообщении. Пресс-служба поясняет, что для приема оплаты по QR-коду без комиссии и автоматического получения чека нужно зарегистрироваться в личном кабинете самозанятого в "ВТБ Онлайн". QR-код на оплату товаров и услуг можно распечатывать или отправлять покупателям и заказчикам в электронном виде любым удобным способом, а расчетный чек будет сформирован и зарегистрирован в ФНС автоматически. "Популярность платежей по QR-коду в России постоянно растет, и бизнес активно пользуется технологией – это удобно и позволяет экономить на покупке оборудования и комиссиях за платежи. С помощью нашего решения самозанятые смогут не только принимать оплату по QR-коду, но и автоматически получать готовый чек, что упрощает процесс приема платежей", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса − старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина.
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втб, самозанятые, qr-код, чек
ВТБ, самозанятые, QR-код, чек
ВТБ ввел новую функцию для самозанятых
ВТБ ввел для самозанятых автоматическое получение чека после оплаты от клиента по QR-коду
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ, являющиеся самозанятыми, получили возможность принимать в "ВТБ Онлайн" оплату по QR-коду от клиентов других российских банков и автоматически получать чек, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Теперь самозанятые-клиенты ВТБ смогут принимать оплату по QR-коду от клиентов любых российских банков в "ВТБ Онлайн" и автоматически получать чек об операции. Функция автоформирования чеков в сервисе оплаты по QR-коду появилась на банковском рынке впервые", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что для приема оплаты по QR-коду без комиссии и автоматического получения чека нужно зарегистрироваться в личном кабинете самозанятого в "ВТБ Онлайн". QR-код на оплату товаров и услуг можно распечатывать или отправлять покупателям и заказчикам в электронном виде любым удобным способом, а расчетный чек будет сформирован и зарегистрирован в ФНС автоматически.
"Популярность платежей по QR-коду в России постоянно растет, и бизнес активно пользуется технологией – это удобно и позволяет экономить на покупке оборудования и комиссиях за платежи. С помощью нашего решения самозанятые смогут не только принимать оплату по QR-коду, но и автоматически получать готовый чек, что упрощает процесс приема платежей", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса − старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина.
Российские банки стали чаще кредитовать одну категорию населения