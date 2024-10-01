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ВТБ ввел новую функцию для самозанятых

ВТБ ввел новую функцию для самозанятых - 01.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ ввел новую функцию для самозанятых

Клиенты ВТБ, являющиеся самозанятыми, получили возможность принимать в "ВТБ Онлайн" оплату по QR-коду от клиентов других российских банков и автоматически... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T13:42+0300

2024-10-01T13:42+0300

2024-10-01T13:42+0300

втб

самозанятые

qr-код

чек

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ, являющиеся самозанятыми, получили возможность принимать в "ВТБ Онлайн" оплату по QR-коду от клиентов других российских банков и автоматически получать чек, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь самозанятые-клиенты ВТБ смогут принимать оплату по QR-коду от клиентов любых российских банков в "ВТБ Онлайн" и автоматически получать чек об операции. Функция автоформирования чеков в сервисе оплаты по QR-коду появилась на банковском рынке впервые", - говорится в сообщении. Пресс-служба поясняет, что для приема оплаты по QR-коду без комиссии и автоматического получения чека нужно зарегистрироваться в личном кабинете самозанятого в "ВТБ Онлайн". QR-код на оплату товаров и услуг можно распечатывать или отправлять покупателям и заказчикам в электронном виде любым удобным способом, а расчетный чек будет сформирован и зарегистрирован в ФНС автоматически. "Популярность платежей по QR-коду в России постоянно растет, и бизнес активно пользуется технологией – это удобно и позволяет экономить на покупке оборудования и комиссиях за платежи. С помощью нашего решения самозанятые смогут не только принимать оплату по QR-коду, но и автоматически получать готовый чек, что упрощает процесс приема платежей", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса − старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина.

https://1prime.ru/20241001/banki-851888223.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, самозанятые, qr-код, чек