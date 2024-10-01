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"Подлец". Захарова обрушилась на Блинкена за слова о трагедии в Бабьем Яре
"Подлец". Захарова обрушилась на Блинкена за слова о трагедии в Бабьем Яре - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Подлец". Захарова обрушилась на Блинкена за слова о трагедии в Бабьем Яре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с подлецом из-за его заявления о трагедии в Бабьем... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T09:04+0300
2024-10-01T09:04+0300
2024-10-01T09:34+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с подлецом из-за его заявления о трагедии в Бабьем Яре в период Великой Отечественной войны. Об этом дипломат написала в Telegram."Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра", — отметила представитель внешнеполитического ведомства России.Ранее госсекретарь США написал в своем аккаунте в Х, что киевский режим не стоит называть нацистским, так как трагедия в Бабьем Яре произошла именно на украинской территории.Захарова резюмировала, что общее число расстрелянных в Бабьем Яре так и не было установлено, а среди жертв были как евреи, так и цыгане, а также советские военнопленные.
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Политика, РОССИЯ, США, Мария Захарова
"Подлец". Захарова обрушилась на Блинкена за слова о трагедии в Бабьем Яре
Захарова назвала Блинкена подлецом из-за его слов о трагедии в Бабьем Яре
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с подлецом из-за его заявления о трагедии в Бабьем Яре в период Великой Отечественной войны. Об этом дипломат написала
в Telegram.
"Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра", — отметила представитель внешнеполитического ведомства России.
Ранее госсекретарь США написал в своем аккаунте в Х, что киевский режим не стоит называть нацистским, так как трагедия в Бабьем Яре произошла именно на украинской территории.
Захарова резюмировала, что общее число расстрелянных в Бабьем Яре так и не было установлено, а среди жертв были как евреи, так и цыгане, а также советские военнопленные.
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова