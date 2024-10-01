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Путин поручил законодательно закрепить защиту от хищения средств

Путин поручил законодательно закрепить защиту от хищения средств - 01.10.2024, ПРАЙМ

Путин поручил законодательно закрепить защиту от хищения средств

Путин поручил до 1 декабря закрепить в законе защиту от хищения средств путем социнженерии, включая установление "периода охлаждения", следует из поручения,... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:47+0300

2024-10-01T10:47+0300

2024-10-01T10:48+0300

владимир путин

хищения

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Путин поручил до 1 декабря закрепить в законе защиту от хищения средств путем социнженерии, включая установление "периода охлаждения", следует из поручения, опубликованного на сайте Кремля."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизмов, направленных на противодействие хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии (в ситуации, когда граждане под влиянием угроз, обмана и (или) злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита (займа) и передают заемные денежные средства мошенникам), включая установление "периода охлаждения" между принятием кредитором решения о предоставлении потребительского кредита (займа) физическому лицу и фактической передачей ему денежных средств, направление кредитором заемщику информации о факте заключения с ним договора потребительского кредита (займа) и об условиях такого договора, а также о возможности отказаться от получения потребительского кредита (займа) в течение "периода охлаждения" с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в тексте поручения.Отмечается, что срок – 1 декабря 2024 года.

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владимир путин, хищения