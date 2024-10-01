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ООО "Вайлдберриз" подало в ФНС заявление об изменении сведений в ЕГРЮЛ

ООО "Вайлдберриз" подало в ФНС заявление об изменении сведений в ЕГРЮЛ - 01.10.2024, ПРАЙМ

ООО "Вайлдберриз" подало в ФНС заявление об изменении сведений в ЕГРЮЛ

ООО "Вайлдберриз" подало в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ заявление об изменениях сведений о юридическом лице, которые содержатся в Едином... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T11:24+0300

2024-10-01T11:24+0300

2024-10-01T11:24+0300

россия

wildberries

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ООО "Вайлдберриз" подало в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ заявление об изменениях сведений о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), следует из информации на сайте реестра. "Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ", - сказано в сообщении на сайте. Заявление было подано 24 сентября, готовность документа ожидается 2 октября. Ранее во вторник основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена. В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

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россия, wildberries, фнс