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"Конец близок". В Раде раскрыли, что ждет Зеленского по окончании конфликта - 01.10.2024, ПРАЙМ
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"Конец близок". В Раде раскрыли, что ждет Зеленского по окончании конфликта
"Конец близок". В Раде раскрыли, что ждет Зеленского по окончании конфликта - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Конец близок". В Раде раскрыли, что ждет Зеленского по окончании конфликта
Владимиру Зеленскому необходимо продолжение украинского кризиса, так как в противном случае его ждут суд и тюрьма. Таким мнением поделился покинувший Украину... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T14:51+0300
2024-10-01T14:51+0300
политика
украина
владимир зеленский
верховная рада
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому необходимо продолжение украинского кризиса, так как в противном случае его ждут суд и тюрьма. Таким мнением поделился покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук."Он (Зеленский – ред.) будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма.По словам Дмитрука, "конец близок", по этой причине глава киевского режима и его окружение стараются максимально разграбить страну, чтобы в дальнейшем покинуть страну.Парламентарий также добавил, что остановить конфликт можно было в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле, но Зеленский не выполнил свои обязательства, что продлило войну. По его мнению, украинские власти не согласились на нейтралитет под давлением Запада
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украина, владимир зеленский, верховная рада
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Верховная рада
14:51 01.10.2024
 
"Конец близок". В Раде раскрыли, что ждет Зеленского по окончании конфликта

Депутат Рады Дмитрук: в мирной Украине Зеленского ждет тюрьма

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому необходимо продолжение украинского кризиса, так как в противном случае его ждут суд и тюрьма. Таким мнением поделился покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук.
"Он (Зеленский – ред.) будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма.
По словам Дмитрука, "конец близок", по этой причине глава киевского режима и его окружение стараются максимально разграбить страну, чтобы в дальнейшем покинуть страну.
Парламентарий также добавил, что остановить конфликт можно было в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле, но Зеленский не выполнил свои обязательства, что продлило войну. По его мнению, украинские власти не согласились на нейтралитет под давлением Запада
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВерховная рада
 
 
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