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"Конец близок". В Раде раскрыли, что ждет Зеленского по окончании конфликта

"Конец близок". В Раде раскрыли, что ждет Зеленского по окончании конфликта - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Конец близок". В Раде раскрыли, что ждет Зеленского по окончании конфликта

Владимиру Зеленскому необходимо продолжение украинского кризиса, так как в противном случае его ждут суд и тюрьма. Таким мнением поделился покинувший Украину... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T14:51+0300

2024-10-01T14:51+0300

2024-10-01T14:51+0300

политика

украина

владимир зеленский

верховная рада

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому необходимо продолжение украинского кризиса, так как в противном случае его ждут суд и тюрьма. Таким мнением поделился покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук."Он (Зеленский – ред.) будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма.По словам Дмитрука, "конец близок", по этой причине глава киевского режима и его окружение стараются максимально разграбить страну, чтобы в дальнейшем покинуть страну.Парламентарий также добавил, что остановить конфликт можно было в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле, но Зеленский не выполнил свои обязательства, что продлило войну. По его мнению, украинские власти не согласились на нейтралитет под давлением Запада

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украина, владимир зеленский, верховная рада