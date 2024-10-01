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Вместо золота: "металл здоровой экономики" вступает в свои права

Вместо золота: "металл здоровой экономики" вступает в свои права - 01.10.2024, ПРАЙМ

Вместо золота: "металл здоровой экономики" вступает в свои права

Перспективы роста биржевых цен на серебро остаются неплохими, однако до значительного роста пока далеко, и вкладывать в него, выходя из золота, преждевременно,... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T03:03+0300

2024-10-01T03:03+0300

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биржевые цены на золото

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Перспективы роста биржевых цен на серебро остаются неплохими, однако до значительного роста пока далеко, и вкладывать в него, выходя из золота, преждевременно, рассказала агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.Стратеги Bank of Americaрекомендуют продавать золото против серебра, когда их цены начнут соотноситься как 1:83,5. Уже сейчас эти уровни достаточно близки. Они не советуют гнаться за золотом при текущих уровнях цен, поскольку велика доля спекулятивного разгона. А вот в серебре, по их мнению, бычий тренд выражен сильнее, чем в золоте."В целом, серебро и золото следуют в одной динамике. При этом серебро, в отличие от золота, является важным промышленным металлом и зависит также от экономических циклов", - напомнила Рокотянская.При этом она предупредила, что текущая техническая картина в данных металлах указывает на риски локальной коррекции. Активы сильно выросли и необходимо какое-то охлаждение котировок. К приобретению лучше приступать тогда, когда активы не на слуху, про них никто не вспоминает, не говорит и не пишет.Если говорить конкретно о серебре, то цены действительно приближаются к многолетним максимумам, но пока так и не смогли перейти актив пока не смог перерасти предыдущий максимум и закрепиться выше 32 долларов за унцию. Теперь он может скорректироваться к 29–30 долларам за унцию."При этом глобально серебро может показать хороший рост — мировые центробанки приступили к циклу снижения ставок, что должно стимулировать экономику. По общему правилу, этот металл активно дорожает в периоды роста, поскольку используется в различных отраслях", - заключила она

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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