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Вместо золота: "металл здоровой экономики" вступает в свои права
Вместо золота: "металл здоровой экономики" вступает в свои права - 01.10.2024, ПРАЙМ
Вместо золота: "металл здоровой экономики" вступает в свои права
Перспективы роста биржевых цен на серебро остаются неплохими, однако до значительного роста пока далеко, и вкладывать в него, выходя из золота, преждевременно,... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T03:03+0300
2024-10-01T03:03+0300
2024-10-01T03:03+0300
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Перспективы роста биржевых цен на серебро остаются неплохими, однако до значительного роста пока далеко, и вкладывать в него, выходя из золота, преждевременно, рассказала агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.Стратеги Bank of Americaрекомендуют продавать золото против серебра, когда их цены начнут соотноситься как 1:83,5. Уже сейчас эти уровни достаточно близки. Они не советуют гнаться за золотом при текущих уровнях цен, поскольку велика доля спекулятивного разгона. А вот в серебре, по их мнению, бычий тренд выражен сильнее, чем в золоте."В целом, серебро и золото следуют в одной динамике. При этом серебро, в отличие от золота, является важным промышленным металлом и зависит также от экономических циклов", - напомнила Рокотянская.При этом она предупредила, что текущая техническая картина в данных металлах указывает на риски локальной коррекции. Активы сильно выросли и необходимо какое-то охлаждение котировок. К приобретению лучше приступать тогда, когда активы не на слуху, про них никто не вспоминает, не говорит и не пишет.Если говорить конкретно о серебре, то цены действительно приближаются к многолетним максимумам, но пока так и не смогли перейти актив пока не смог перерасти предыдущий максимум и закрепиться выше 32 долларов за унцию. Теперь он может скорректироваться к 29–30 долларам за унцию."При этом глобально серебро может показать хороший рост — мировые центробанки приступили к циклу снижения ставок, что должно стимулировать экономику. По общему правилу, этот металл активно дорожает в периоды роста, поскольку используется в различных отраслях", - заключила она
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эксклюзив, серебро, продажи серебра, золото, запасы золота, биржевые цены на золото
Эксклюзив, серебро, продажи серебра, золото, запасы золота, биржевые цены на золото
Вместо золота: "металл здоровой экономики" вступает в свои права
Эксперт Рокотянская: серебро дорожает, но менять на него золото преждевременно
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Перспективы роста биржевых цен на серебро остаются неплохими, однако до значительного роста пока далеко, и вкладывать в него, выходя из золота, преждевременно, рассказала агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Стратеги Bank of Americaрекомендуют продавать золото против серебра, когда их цены начнут соотноситься как 1:83,5. Уже сейчас эти уровни достаточно близки. Они не советуют гнаться за золотом при текущих уровнях цен, поскольку велика доля спекулятивного разгона. А вот в серебре, по их мнению, бычий тренд выражен сильнее, чем в золоте.
"В целом, серебро и золото следуют в одной динамике. При этом серебро, в отличие от золота, является важным промышленным металлом и зависит также от экономических циклов", - напомнила Рокотянская.
При этом она предупредила, что текущая техническая картина в данных металлах указывает на риски локальной коррекции. Активы сильно выросли и необходимо какое-то охлаждение котировок. К приобретению лучше приступать тогда, когда активы не на слуху, про них никто не вспоминает, не говорит и не пишет.
Если говорить конкретно о серебре, то цены действительно приближаются к многолетним максимумам, но пока так и не смогли перейти актив пока не смог перерасти предыдущий максимум и закрепиться выше 32 долларов за унцию. Теперь он может скорректироваться к 29–30 долларам за унцию.
"При этом глобально серебро может показать хороший рост — мировые центробанки приступили к циклу снижения ставок, что должно стимулировать экономику. По общему правилу, этот металл активно дорожает в периоды роста, поскольку используется в различных отраслях", - заключила она
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