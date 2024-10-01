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Цена золота начала расти на оценке напряженности ближневосточного конфликта

Цена золота начала расти на оценке напряженности ближневосточного конфликта - 01.10.2024, ПРАЙМ

Цена золота начала расти на оценке напряженности ближневосточного конфликта

Стоимость золота растет в первый день месяца на оценке напряженности конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:42+0300

2024-10-01T09:42+0300

2024-10-01T09:42+0300

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биржевые цены на золото

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в первый день месяца на оценке напряженности конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,4 доллара, или на 0,19%, до 2 664,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,77%, до 31,703 доллара за унцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее во вторник заявила о нанесении точечных ударов по военным объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по ливанской столице, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Золото традиционно оценивается трейдерами как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.

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