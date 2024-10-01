https://1prime.ru/20241001/zoloto-851882450.html
Цена золота начала расти на оценке напряженности ближневосточного конфликта
Цена золота начала расти на оценке напряженности ближневосточного конфликта - 01.10.2024, ПРАЙМ
Цена золота начала расти на оценке напряженности ближневосточного конфликта
Стоимость золота растет в первый день месяца на оценке напряженности конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T09:42+0300
2024-10-01T09:42+0300
2024-10-01T09:42+0300
экономика
биржевые цены на золото
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в первый день месяца на оценке напряженности конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,4 доллара, или на 0,19%, до 2 664,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,77%, до 31,703 доллара за унцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее во вторник заявила о нанесении точечных ударов по военным объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по ливанской столице, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Золото традиционно оценивается трейдерами как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_dce9916536357edb77a2edb3345cc44a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые цены на золото, золото
Экономика, биржевые цены на золото, золото
Цена золота начала расти на оценке напряженности ближневосточного конфликта
Стоимость золота растет на оценке напряженности конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в первый день месяца на оценке напряженности конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,4 доллара, или на 0,19%, до 2 664,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,77%, до 31,703 доллара за унцию.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее во вторник заявила о нанесении точечных ударов по военным объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по ливанской столице, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах".
Золото традиционно оценивается трейдерами как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.