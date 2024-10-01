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Золото дорожает на фоне усиления геополитических рисков

Золото дорожает на фоне усиления геополитических рисков - 01.10.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает на фоне усиления геополитических рисков

Стоимость золота растет во вторник вечером примерно на 1% на усилении рисков вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T18:53+0300

2024-10-01T18:53+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером примерно на 1% на усилении рисков вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 25,5 доллара, или на 0,96%, до 2 684,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,38%, до 31,892 доллара за унцию. Инвесторы следят за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Усиление конфликтов между странами региона повышает спрос на золото, который считается надежным активом, что положительно сказывается на его котировках. Ранее во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил, что Иран якобы может атаковать Израиль в течение следующих нескольких часов. Кроме того, США полагают, что Иран якобы готовится атаковать Израиль с помощью баллистических ракет в ближайшее время, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex