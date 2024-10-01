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Эксперт оценил влияние на стоимость золота атаки Ирана на Израиль

Эксперт оценил влияние на стоимость золота атаки Ирана на Израиль - 01.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние на стоимость золота атаки Ирана на Израиль

Бурного роста цен на золото ожидать не стоит, пока не станут ясны последствия ракетной атаки Ирана на Израиль, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T22:15+0300

2024-10-01T22:15+0300

2024-10-01T22:15+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бурного роста цен на золото ожидать не стоит, пока не станут ясны последствия ракетной атаки Ирана на Израиль, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post. "Думаю, нет. Пока не ясна картина разрушений, а прошлая ракетная атака Ирана была имитацией", - ответил Худалов на вопрос о том, приведут ли новости об эскалации конфликта на Ближнем Востоке к стремительному росту цен на золото. По состоянию на 21.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 22,75 доллара, или на 0,86%, до 2 682,15 доллара за тройскую унцию. Эксперт считает, что рынок золота находится в ожидании выборов в США, которые пройдут в начале ноября. "Думаю, что выше 2700-2750 долларов за тройскую унцию мы не увидим до выборов в США", - добавил он. По словам Худалова, на данный момент "американцы прибивают" рынки так, чтобы цены на потребительские товары не росли, тем самым сдерживая инфляцию.

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биржевые цены на золото, золото, иран, израиль